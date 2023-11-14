Психотерапевт нашла объяснение тяге хороших девочек к плохим парням

Плохие парни выделяются из толпы и сеют "флёр мачо". Они привлекательны внешне и чаще самовлюблённые. Психотерапевт и психиатр Елена Антонова рассказала, почему же девушек всё время тянет на "плохишей".

По словам Антоновой, в основе отношений с плохими парнями лежит треугольник Карпмана — "жертва, спасатель, агрессор". Девушки, которые воспитывались в строгости, вырастают правильными. У них нет права голоса, собственного мнения, они всегда со всем соглашаются.

"А тут вдруг появляется рубаха-парень, душа компании, весь такой уверенный, красивый. Бесспорно, хорошая девочка на уровне биохимической влюблённости будет тянуться к такому парню, чтобы компенсировать свои недостатки и получить мнимое ощущение защищённости", — говорит психотерапевт в беседе с "Вечерней Москвой", добавив, что "плохиши", наоборот, подавляют девушек и манипулируют ими.

Плохие парни привлекают девушек своей уверенностью, хотя она напускная и является психологической защитой. Ведь за "понтами" скрывается просто уязвимый ребёнок, подчеркнула Антонова. Представительницы женского пола выбирают таких мальчиков из-за отношений якобы "без запретов", им трудно устоять перед соблазном попробовать запретный плод. Это даёт мнимое ощущение свободы и вкуса другой жизни, указала специалист.