Психотерапевт нашла объяснение тяге хороших девочек к плохим парням
Психотерапевт Антонова: Девушки выбирают плохих парней из-за желания их изменить
Плохие парни выделяются из толпы и сеют "флёр мачо". Они привлекательны внешне и чаще самовлюблённые. Психотерапевт и психиатр Елена Антонова рассказала, почему же девушек всё время тянет на "плохишей".
По словам Антоновой, в основе отношений с плохими парнями лежит треугольник Карпмана — "жертва, спасатель, агрессор". Девушки, которые воспитывались в строгости, вырастают правильными. У них нет права голоса, собственного мнения, они всегда со всем соглашаются.
"А тут вдруг появляется рубаха-парень, душа компании, весь такой уверенный, красивый. Бесспорно, хорошая девочка на уровне биохимической влюблённости будет тянуться к такому парню, чтобы компенсировать свои недостатки и получить мнимое ощущение защищённости", — говорит психотерапевт в беседе с "Вечерней Москвой", добавив, что "плохиши", наоборот, подавляют девушек и манипулируют ими.
Плохие парни привлекают девушек своей уверенностью, хотя она напускная и является психологической защитой. Ведь за "понтами" скрывается просто уязвимый ребёнок, подчеркнула Антонова. Представительницы женского пола выбирают таких мальчиков из-за отношений якобы "без запретов", им трудно устоять перед соблазном попробовать запретный плод. Это даёт мнимое ощущение свободы и вкуса другой жизни, указала специалист.
А ранее Лайф рассказывал, в какие мифы о мужчинах верят неопытные женщины. Например, в то, что представителям сильного пола не нужны отношения, что им наплевать на свой внешний вид, что все мужчины изменяют второй половинке. Кроме того, не стоит думать, что им нужен только секс, что они не умеют плакать, ненавидят шопинг и выбирают девушек только по внешности.
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