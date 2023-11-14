7 крылатых фраз из 90-х, которые ни о чём не говорят современной молодёжи

Девяностые годы прошлого века — это время, когда всё было по-другому. Нет, не трава зеленей и не солнце ярче. Просто всего каких-то 30 лет назад об Интернете ещё почти никто и слыхом не слыхивал, фотографии были на плёнке или Polaroid, фильмы — на видеокассетах, и на них же записывали свадьбу с обязательной датировкой внизу экрана. В это же нелёгкое и безденежное для многих время из уст политиков, киногероев и появившейся в большом количестве на телеэкранах рекламы ушли в народ десятки крылатых фраз и выражений. Некоторые из них мы слышим и используем до сих пор, а вот молодое поколение их уже не знает.

1. "Хотели как лучше, а получилось как всегда"

В 90-е широко были известны многочисленные фразы политиков, в частности Виктора Степановича Черномырдина. Председатель Совета министров РФ Виктор Степанович Черномырдин во время выступления. 1992 год. Фото © ТАСС / Валерий Христофоров

В те времена очень удачно веселили людей политики с экранов телевизоров. Фразы Виктора Степановича Черномырдина стали поистине бессмертными. Например, эта: "Хотели как лучше, а получилось как всегда". Председатель правительства выразился так на пресс-конференции в августе 1993 года, пытаясь объяснить неудачную денежную реформу. Она заключалась в том, что Центробанк резко объявил о прекращении приёма к оплате банкнот образца 1961–1992 годов, что привело к конфискации части денег у населения из-за установленного лимита на обмен. Фраза разлетелась на мемы, как это сейчас принято говорить. Речь политика была нескладная, косноязычная, но сочная и "неприукрашенная". Хотя сам Виктор Степанович считал, что с русским языком он находится в отличных отношениях, многие иронизировали и называли его перлы "черномырдинки".

2. "Вот такая, понимаешь, загогулина получается"

Это изрёк первый президент России Борис Ельцин в октябре 1998 года на церемонии представления высших офицеров Вооружённых сил РФ. В полном варианте монолог политика звучал более понятно: "Поддержка вас приоритетна, но и с вас мой спрос тоже приоритетен. Вот такая, понимаешь, загогулина получается". Да, и, кстати, "понимаешь" было любимым словом-паразитом Бориса Николаевича и употреблял он его почти в каждом сказанном предложении.

3. "Мы матом не ругаемся, мы им разговариваем"

Это культовые фразы из 90-х, которые не знает современная молодёжь. Генерал Александр Лебедь в своём рабочем кабинете. 1995 год. Фото © ТАСС / Николай Малышев

Запомнились народу и цитаты популярного в те годы генерала Лебедя, который едва не заступил на пост президента России. Хотя большинство его высказываний изначально были чужими, но перефразированными генералом, людям они запомнились.

4. "Ура, тётя Ася приехала!"

Одна из самых известных реклам 90-х. Сложно сказать, действительно ли отбеливатель ACE был популярен у домохозяек, однако за приключениями тёти Аси наблюдала вся страна. В каждой новой серии главная героиня, которую сыграла Татьяна Ташкова, спасала бельё в доме родственников. Ведь эти люди, к её ужасу, собирались, как в старые времена, прокипятить одежду в кастрюле на плите. А тот самый возглас можно было услышать ещё и тогда, когда дети встречали родителей или бабушек с дедушками, если давно не видели.

5. "Говоришь на меня — переводишь на себя"

У тех, кто вырос в 90-е, было множество крылатых и порой весьма колких фраз. Аналог той, что выше: "Кто обзывается, тот сам так называется" или "От дурака слышу". Фото © ТАСС / Николай Никитин

Эту фразу, пожалуй, произносил каждый ребёнок, выросший в 90-е, чтобы реабилитироваться в ответ на какую-нибудь обзывалку или дразнилку от сверстника во дворе. У некоторых особо умных "обидчиков" был заготовлен и ответ для перевода стрелок в духе "Переводы не нужны, потому что это ты" или "Перевод не получился, на тебя рояль свалился".

6. "Как два пальца об асфальт"

Этот фразеологизм, который, кстати, всё же иногда используют и в наше время, даёт собеседнику понять, что что-то можно сделать без особых умственных либо физических усилий. В 90-х он заменил советский вариант "Проще пареной репы". Существовал и менее приличный вариант фразы "Как два пальца об асфальт", который вы наверняка слышали.

7. "Это Санта-Барбара какая-то"

7 крылатых фраз из 90-х годов, которые не понять молодому поколению. Фото © "Санта-Барбара", режиссёры Рик Бенневитц, Майкл Глиона и др., сценаристы Бриджет Добсон, Джером Добсон и др. / Kinopoisk.ru

"Санта-Барбара" — десятилетний мыльный телесериал. В девяностые стал символом бесконечности и невероятных историй из цикла "нарочно не придумаешь". Но, несмотря ни на что, народ бежал, бросив все дела, чтобы посмотреть, чем закончится очередная серия. Впоследствии люди стали называть "Санта-Барбарой" определённые обстоятельства или ситуации, которые не имели конца, но отлично забавляли участников.