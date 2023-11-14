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14 ноября, 15:01

Стало известно, какие города России ожидает туристический бум этой зимой

RT: Российские туристы зимой поедут в Москву, Санкт-Петербург и в горы

Аналитики рассказали, какие города для зимних путешествий выбирают российские туристы. Большинство людей, как оказалось, собираются посетить Москву, сообщает RT.

На столицу приходится 24,2% всех отельных заказов. На втором месте оказался Санкт-Петербург.

"Также многие россияне планируют отправиться в горы: 9,6% бронирований оформлено в посёлке Эсто-Садок, расположенном рядом с горнолыжными курортами", подчеркнули аналитики.

По их словам, в топ-10 популярных направлений вошли Сочи (7,5%), Казань (3,1%), Калининград (2,9%), Нижний Новгород (1,9%), Иркутск (1,7%) и Мурманск (1,3%).

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А ранее Лайф писал, что Шерегеш в Кемеровской области возглавил список самых популярных мест для горнолыжного отдыха в России. По словам туристов, там находятся одни из лучших трасс, а также большой выбор прокатного снаряжения.

Обложка ©

Shutterstock

Дарья Нарыкова
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