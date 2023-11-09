Россиянам рассказали о новогодних скидках на популярный курорт

По словам участников рынка, спрос на Мальдивы упал после того, как курс доллара вырос до 100 рублей. Из-за этого стоимость туров повысилась на 30–40%. Чтобы сохранить турпоток на острова, бизнес отказывается от традиционного новогоднего роста цен и сохраняет специальные предложения, например отмену оплату за праздничный ужин, а также бесплатный трансфер или апгрейд питания. Также в АТОР объяснили, что быстрее всего заканчиваются стандартные номера и виллы, рассчитанные на проживание четырёх и более постояльцев.