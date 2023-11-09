Россиянам рассказали о новогодних скидках на популярный курорт
АТОР: Туроператоры рассказали о скидках до 40% на новогодние туры на Мальдивы
Скидки на новогодние туры на Мальдивские острова у некоторых туристических операторов достигают 40%. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.
По словам участников рынка, спрос на Мальдивы упал после того, как курс доллара вырос до 100 рублей. Из-за этого стоимость туров повысилась на 30–40%. Чтобы сохранить турпоток на острова, бизнес отказывается от традиционного новогоднего роста цен и сохраняет специальные предложения, например отмену оплату за праздничный ужин, а также бесплатный трансфер или апгрейд питания. Также в АТОР объяснили, что быстрее всего заканчиваются стандартные номера и виллы, рассчитанные на проживание четырёх и более постояльцев.
Ранее Лайф писал, что россияне начали активно скупать туры на зимний период. При этом многие соотечественники уже переориентировались на внутренний туризм, большое внимание, в частности, уделяется санаториям и пансионатам.
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