Туры из России в Египет подешевели на 28% из-за войны в Газе

Спрос на путёвки из России в Египет с 11 по 17 октября упал на 4%, а цены на них рухнули на 28%. Одной из причин того стал конфликт между соседними Израилем и Палестиной, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе группы компаний "Слетать.ру".

"Падение и спроса, и цены на путешествия в Египет началось 11 октября и продлилось до 17 октября. За это время объём продаж по направлению сократился примерно на 4% относительно соответствующего показателя за предшествующие две недели, а стоимость большинства предложений опустилась в среднем на 25–31%. С 17 октября спрос и цена стабилизировались", — отметили в компании.

Там пояснили, что падение стоимости туров в Египет в рамках динамического ценообразования было вызвано колебаниями спроса в первую неделю после начала конфликта в Газе.