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16 октября, 16:00

Конфликт между Израилем и Палестиной не повлиял на планы россиян отдыхать в Египте

Замглавы РСТ Барзыкин: Россияне не отказываются от бронирования туров в Египет

Ситуация на Ближнем Востоке никак не повлияла на поток российских туристов в Египет и Израиль. Как сообщает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, операторы продолжают формировать организованные туры.

"На фоне этой трагедии для организованного туризма (в Израиль. — Прим. Лайфа) нет особых потерь, потому что не было потенциала на этом направлении именно в этот период", приводит слова эксперта RT.

Барзыкин пояснил, что ещё никто не отказался от бронирования туров в Египет. По его словам, полёт в это государство минует Израиль, поэтому операторы продолжают формировать туры. Египет входит в пять самых выездных направлений у россиян, заключил он.

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Эксперт по туризму Дарья Домостроева ранее обнадёжила россиян в том, что обстановка на египетских курортах спокойная. Она добавила, что туры в приграничную Табу не продаются, поэтому русских там нет.

Напомним, 7 октября Израиль был атакован с территории сектора Газа, после чего боевики ХАМАС объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль заявил о переходе в состояние войны. Счёт жертв с обеих сторон уже идёт на тысячи.

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Дарья Нарыкова
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