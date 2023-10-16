Конфликт между Израилем и Палестиной не повлиял на планы россиян отдыхать в Египте

Ситуация на Ближнем Востоке никак не повлияла на поток российских туристов в Египет и Израиль. Как сообщает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, операторы продолжают формировать организованные туры.

"На фоне этой трагедии для организованного туризма (в Израиль. — Прим. Лайфа) нет особых потерь, потому что не было потенциала на этом направлении именно в этот период", — приводит слова эксперта RT.

Барзыкин пояснил, что ещё никто не отказался от бронирования туров в Египет. По его словам, полёт в это государство минует Израиль, поэтому операторы продолжают формировать туры. Египет входит в пять самых выездных направлений у россиян, заключил он.