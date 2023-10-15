Власти Шри-Ланки подтвердили планы отменить визовый сбор для российских туристов
Власти Шри-Ланки собираются отменить визовый сбор для российских туристов. Об этом сообщил министр туризма островного государства Харин Фернандо.
Как сообщает Daily Mirror, Фернандо вместе с коллегой из Министерства общественной безопасности внёс в правительство проект соответствующего постановления. Сбор на оформление виз будет отменён для граждан пяти стран. Речь идёт о России, Китае, Индии, Индонезии и Таиланде. В кабмине Шри-Ланки рассчитывают, что данная мера поможет увеличить приток туристов в страну.
"Туристы из этих пяти стран смогут получать визы без уплаты сбора. Им нужно будет получать визы, но они будут выдаваться бесплатно. Визы необходимо получать из соображений безопасности", — приводит издание слова министра.
Ранее уже сообщалось, что россияне, желающие провести отпуск на пляжах Индийского океана, смогут посещать Шри-Ланку без трат на оформление виз. Лайф также писал, что Бахрейн и Кувейт могут ввести безвиз для граждан России. Российские дипломаты, находящиеся в Эль-Кувейте, сообщили, что сейчас наблюдается рост транзитных поездок россиян через эту арабскую страну. Также фиксируется и возросший интерес граждан Кувейта к поездкам в РФ в связи с открытием в феврале 2023 года прямого авиасообщения между столицами двух стран.
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