Власти Шри-Ланки подтвердили планы отменить визовый сбор для российских туристов

Власти Шри-Ланки собираются отменить визовый сбор для российских туристов. Об этом сообщил министр туризма островного государства Харин Фернандо.

Как сообщает Daily Mirror, Фернандо вместе с коллегой из Министерства общественной безопасности внёс в правительство проект соответствующего постановления. Сбор на оформление виз будет отменён для граждан пяти стран. Речь идёт о России, Китае, Индии, Индонезии и Таиланде. В кабмине Шри-Ланки рассчитывают, что данная мера поможет увеличить приток туристов в страну.

"Туристы из этих пяти стран смогут получать визы без уплаты сбора. Им нужно будет получать визы, но они будут выдаваться бесплатно. Визы необходимо получать из соображений безопасности", — приводит издание слова министра.