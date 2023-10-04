Бахрейн и Кувейт могут отменить визы для россиян

В скором времени Бахрейн и Кувейт могут ввести безвиз для граждан России. По данным газеты "Известия", Москва ведёт переговоры о взаимной отмене визового режима с Манамой и Эль-Кувейтом.

Российские дипломаты, находящиеся в Эль-Кувейте, сообщили, что в настоящее время наблюдается рост транзитных поездок россиян через эту арабскую страну. Помимо этого фиксируется и возросший интерес граждан Кувейта к поездкам в Россию в связи с открытием в феврале 2023 года прямого авиасообщения между столицами двух стран.

"Продолжаем планомерную работу с целью установления безвизового режима между нашими странами. Это предложение изучается властями Кувейта", — рассказали журналистам в диппредставительстве.

В Бахрейне, в свою очередь, подчеркнули, что профильные ведомства двух государств сейчас прорабатывают вопрос взаимной отмены визовых требований для владельцев обычных паспортов. Дипломаты из РФ уточнили, что в настоящее время Манама изучает российский проект соответствующего межправительственного соглашения.

"Пассажиропоток между Россией и Бахрейном в последние два с половиной года устойчиво растёт. Рассчитываем, что в будущем нам удастся не только вернуться к допандемийным показателям, но и заметно превзойти их", — заявили собеседники издания.