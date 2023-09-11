Россия предложила полную отмену туристических виз ряду стран

Министр экономического развития Максим Решетников в ходе сессии ВЭФ "Въездной туризм: вызовы и возможности в новой реальности" заявил, что Россия предложила полную отмену туристических виз пяти странам — Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии и Малайзии.

"Полную отмену виз мы предложили Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии. Там, где прирост туристов класса премиум в том числе возможен. Поэтому это нас интересует", — рассказал он.

Помимо этого, чиновник раскрыл количество иностранных туристов, которые с начала августа посетили Россию по электронной визе. По словам Решетникова, за август в РФ прибыли почти 30 человек, половина из них — граждане Китая.