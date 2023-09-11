Россия предложила полную отмену туристических виз ряду стран
Решетников: Россия предложила полную отмену туристических виз пяти странам
Министр экономического развития Максим Решетников в ходе сессии ВЭФ "Въездной туризм: вызовы и возможности в новой реальности" заявил, что Россия предложила полную отмену туристических виз пяти странам — Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии и Малайзии.
"Полную отмену виз мы предложили Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии. Там, где прирост туристов класса премиум в том числе возможен. Поэтому это нас интересует", — рассказал он.
Помимо этого, чиновник раскрыл количество иностранных туристов, которые с начала августа посетили Россию по электронной визе. По словам Решетникова, за август в РФ прибыли почти 30 человек, половина из них — граждане Китая.
Ранее Лайф писал, что законопроект о безвизовом въезде в Анголу для граждан стран G20, в том числе и России, проходит межведомственное согласование. Совет министров страны уже принял инициативу.
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