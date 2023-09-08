Ангола готовит безвизовый режим для россиян
Посол России Тараров: Ангола планирует отменить визы для россиян
Ангола планирует ввести безвизовый режим для граждан России. Об этом рассказал "Известиям" посол РФ в Анголе Владимир Тараров.
"Законопроект о безвизовом въезде в Анголу для граждан стран G20, в том числе и России, проходит межведомственное согласование, по итогам которого будет передан в парламент Анголы и утверждён", — приводит издание слова дипломата.
Тартаров объяснил, что это делается по прямому указанию властей страны: Ангола планирует развивать свой инвестиционный и туристический потенциал. Совет министров страны уже принял инициативу. По данным дипломатических источников издания, принятие этого решения — вопрос времени.
А ранее Лайф писал, что посол Сьерра-Леоне Мохамед Йонгаво предложил РФ начать переговоры о безвизовом режиме. По его словам, в Сьерра-Леоне безопасно на 99,9%, граждане страны являются одними из самых гостеприимных в мире, а ещё там лучшие пляжи, которые нужно увидеть своими глазами.
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