Ангола готовит безвизовый режим для россиян

Ангола планирует ввести безвизовый режим для граждан России. Об этом рассказал "Известиям" посол РФ в Анголе Владимир Тараров.

"Законопроект о безвизовом въезде в Анголу для граждан стран G20, в том числе и России, проходит межведомственное согласование, по итогам которого будет передан в парламент Анголы и утверждён", — приводит издание слова дипломата.

Тартаров объяснил, что это делается по прямому указанию властей страны: Ангола планирует развивать свой инвестиционный и туристический потенциал. Совет министров страны уже принял инициативу. По данным дипломатических источников издания, принятие этого решения — вопрос времени.