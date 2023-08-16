Иран готов отменить визы для россиян, заявил посол

Тегеран готов к полной отмене виз для российских граждан, сейчас ответственные должностные лица принимают соответствующие решения. Об этом заявил в интервью "Известиям" посол Ирана в РФ Казем Джалали.

По его словам, наши страны находятся "в самом начале пути реализации" соглашения о безвизовых групповых поездках, это даст дополнительный скачок развитию взаимного туризма. Посол предполагает, что у россиян пока мало информации о достопримечательностях Ирана и туристических возможностях, которые он способен предоставить.

"Хочу отметить, что мы рады пригласить россиян в зимний период на южное побережье Ирана в Персидском заливе — в это время года там очень тепло. Кроме того, в этой части страны есть множество островов — Киш, Кешм, порты Чабехар, города Бендер-Аббас, Бушер, провинции Хузестан, Ахваз и другие", — рассказал Джалали.

Также он предложил обратить внимание на центральную — пустынную — часть страны: она будет необычна для россиян, привыкших "к лесам, зелени, озёрам, рекам", к тому же в республике много заповедников с редкими представителями флоры и фауны. Интерес, по мнению посла, представляет и многотысячелетняя история и цивилизация Ирана.