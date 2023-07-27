В Петербурге может появиться транспортный коридор до портов Ирана и Индии

В Санкт-Петербурге может появиться транспортный коридор до портов Ирана и Индии. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Отмечается, что развитие транспортного коридора Север – Юг обсуждалось в Северной столице в ходе панельной дискуссии "Новые логистические маршруты России – Африки". Как считают эксперты, развитие масштабного транспортного коридора до портов Ирана и Индии на сегодняшний день крайне актуально и перспективно, так же, как и взаимоотношения России с Африкой.

"Это партнёрство имеет огромный потенциал для сторон. Оно может стать важным катализатором для устойчивого экономического роста и социально-экономического развития в регионе", — заявил президент Российской академии транспорта Александр Мишарин.

Порядка 90% торговли Африки осуществляется с помощью морских перевозок, внутри континента нет единой системы железнодорожного, автомобильного и воздушного транспорта. Причём довольно многие страны находятся в полнейшей изоляции, и Россия могла бы помочь решить эту проблему и оказать поддержку в создании современной инфраструктуры.