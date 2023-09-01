МИД Финляндии объявил о возобновлении приёма заявлений на визы в России

Прерванный в конце июля приём заявлений на получение виз для въезда в Финляндию из России возобновился 1 сентября. Об этом говорится на официальном сайте МИД скандинавского государства.

Для получения необходимых документов путешественники могут обратиться в визовые центры VFS Global или в посольство, посоветовали в ведомстве. Заявления будут приниматься с понедельника по пятницу.

"Количество мест [для подачи в посольстве], доступных как для подачи заявления на визу, так и для регистрации биометрических данных для заявления на получение вида на жительство, будет значительно сокращено из-за ограниченности ресурсов", — уточнили в министерстве.