МИД Финляндии объявил о возобновлении приёма заявлений на визы в России
Прерванный в конце июля приём заявлений на получение виз для въезда в Финляндию из России возобновился 1 сентября. Об этом говорится на официальном сайте МИД скандинавского государства.
Для получения необходимых документов путешественники могут обратиться в визовые центры VFS Global или в посольство, посоветовали в ведомстве. Заявления будут приниматься с понедельника по пятницу.
"Количество мест [для подачи в посольстве], доступных как для подачи заявления на визу, так и для регистрации биометрических данных для заявления на получение вида на жительство, будет значительно сокращено из-за ограниченности ресурсов", — уточнили в министерстве.
Между тем премьер-министр Финляндии Петтери Орпо выступил за ужесточение выдачи россиянам виз и ВНЖ. Его поддержала и министр внутренних дел страны Мари Рантанен.
ТАСС / Демьянчук Александр