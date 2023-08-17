Финляндия и Эстония разрешили трём российским самолётам пересечь своё воздушное пространство

Воздушное пространство Финляндии и Эстонии пересекли три самолёта авиакомпаний из РФ — "Уральских авиалиний", "России" и Nordwind. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Уточняется, что это произошло вынужденно, из-за ухудшения погоды и грозы. Воздушные суда российских авиакомпаний летели из Калининграда или в Калининград.

"Росавиация благодарит компетентные органы Финляндии и Эстонии за оказанное содействие", — сказано в сообщении.

В Росавиации добавили, что РФ в случае необходимости готова также обеспечивать безопасное воздушное движение самолётов иностранных государств в своём воздушном пространстве.