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14 августа, 13:25

Турецкий пилот увёл пассажирский самолёт от шторма и первым с начала СВО залетел на Украину

Самолёт турецкой авиакомпании BBN из-за погоды залетел в закрытое небо Украины

Самолёт турецкой авиакомпании BBN стал первым с начала спецоперации гражданским лайнером, залетевшим на территорию Украины. Судя по данным сервиса Flightradar24, Airbus A320-200, летевший из Осло в Анталью с норвежскими туристами, ушёл от надвигавшегося по курсу шторма, влетев за границу Незалежной.

Маршрут полёта турецкого лайнера, залетевшего на территорию Украины. Скриншот © Flightradar24

Маршрут полёта турецкого лайнера, залетевшего на территорию Украины. Скриншот © Flightradar24

Однако неожиданный визит оказался недолгим: через некоторое время бесстрашный пилот улетел в Румынию, оставив украинское небо одиноким. Причём сам "залёт" произошёл ещё 25 июля, однако его реальность в авиакомпании подтвердили только сейчас. Там пообещали впредь не допускать подобного.

"Мы понимаем озабоченность, которую вызывает инцидент, и гарантируем, что будем активно принимать меры для предотвращения подобных инцидентов", ответили там NRK.

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Тем временем сотни россиян застряли в Анталье из-за задержки рейса. По словам одного из пассажиров, людям предложили гостиницу лишь через 12 часов, а согласившихся на это попросили сдать билеты. А через 14 часов аэропорт предоставил туристам по стакану колы, пакету картошки и бургеру. На данный момент к вывозу людей на родину подключили две авиакомпании.

Обложка ©

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Матвей Константинов
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