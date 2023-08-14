Турецкий пилот увёл пассажирский самолёт от шторма и первым с начала СВО залетел на Украину

Самолёт турецкой авиакомпании BBN стал первым с начала спецоперации гражданским лайнером, залетевшим на территорию Украины. Судя по данным сервиса Flightradar24, Airbus A320-200, летевший из Осло в Анталью с норвежскими туристами, ушёл от надвигавшегося по курсу шторма, влетев за границу Незалежной.

Маршрут полёта турецкого лайнера, залетевшего на территорию Украины. Скриншот © Flightradar24

Однако неожиданный визит оказался недолгим: через некоторое время бесстрашный пилот улетел в Румынию, оставив украинское небо одиноким. Причём сам "залёт" произошёл ещё 25 июля, однако его реальность в авиакомпании подтвердили только сейчас. Там пообещали впредь не допускать подобного.

"Мы понимаем озабоченность, которую вызывает инцидент, и гарантируем, что будем активно принимать меры для предотвращения подобных инцидентов", — ответили там NRK.