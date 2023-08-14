Турецкий пилот увёл пассажирский самолёт от шторма и первым с начала СВО залетел на Украину
Самолёт турецкой авиакомпании BBN из-за погоды залетел в закрытое небо Украины
Самолёт турецкой авиакомпании BBN стал первым с начала спецоперации гражданским лайнером, залетевшим на территорию Украины. Судя по данным сервиса Flightradar24, Airbus A320-200, летевший из Осло в Анталью с норвежскими туристами, ушёл от надвигавшегося по курсу шторма, влетев за границу Незалежной.
Маршрут полёта турецкого лайнера, залетевшего на территорию Украины. Скриншот © Flightradar24
Однако неожиданный визит оказался недолгим: через некоторое время бесстрашный пилот улетел в Румынию, оставив украинское небо одиноким. Причём сам "залёт" произошёл ещё 25 июля, однако его реальность в авиакомпании подтвердили только сейчас. Там пообещали впредь не допускать подобного.
"Мы понимаем озабоченность, которую вызывает инцидент, и гарантируем, что будем активно принимать меры для предотвращения подобных инцидентов", — ответили там NRK.
Тем временем сотни россиян застряли в Анталье из-за задержки рейса. По словам одного из пассажиров, людям предложили гостиницу лишь через 12 часов, а согласившихся на это попросили сдать билеты. А через 14 часов аэропорт предоставил туристам по стакану колы, пакету картошки и бургеру. На данный момент к вывозу людей на родину подключили две авиакомпании.
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