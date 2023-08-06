Зеленский написал "Слава Украине" на французской ракете SCALP

Президент Незалежной Владимир Зеленский в день воздушных сил ВСУ написал на ракете французского производства SCALP, являющейся аналогом Storm Shadow, надпись "Слава Украине". Фотографии он опубликовал в телеграм-канале.







Зеленский также в день ВВС Украины заслушал доклад о работе и возможностях комплексов Patriot и IRIS-T. Президент вместе с тем осмотрел штурмовик Су-25, бомбардировщик Су-24М, истребители Су-27 и МиГ-29. Как рассказал командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук, советские боевые самолёты модернизировали для использования вооружения, которое передают западные страны. Речь идёт о ракетах Storm Shadow и AGM HARM.

"Эти самолёты были модернизированы для использования вооружения, которое предоставляют партнёры, в частности ракет класса "воздух – поверхность" ZUNI, ракет Storm Shadow, противорадиолокационных ракет AGM HARM", — приводятся его слова на сайте Офиса президента Украины.