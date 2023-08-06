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6 августа, 15:12

Зеленский написал "Слава Украине" на французской ракете SCALP

<p>Зеленский написал "Слава Украине" на французской ракете SCALP. Обложка © Telegram / "Политика Страны"</p>

Зеленский написал "Слава Украине" на французской ракете SCALP. Обложка © Telegram / "Политика Страны"

Президент Незалежной Владимир Зеленский в день воздушных сил ВСУ написал на ракете французского производства SCALP, являющейся аналогом Storm Shadow, надпись "Слава Украине". Фотографии он опубликовал в телеграм-канале.

  • Надпись "Слава Украине", которую оставил Зеленский на ракете французского производства SCALP. Фото © t.me / V_Zelenskiy_official
    Надпись "Слава Украине", которую оставил Зеленский на ракете французского производства SCALP. Фото © t.me / V_Zelenskiy_official
  • Зеленский в кабине самолёта. Фото © t.me / V_Zelenskiy_official
    Зеленский в кабине самолёта. Фото © t.me / V_Zelenskiy_official
  • Зеленский играет на симуляторе пилота. Фото © t.me / V_Zelenskiy_official
    Зеленский играет на симуляторе пилота. Фото © t.me / V_Zelenskiy_official

Надпись "Слава Украине", которую оставил Зеленский на ракете французского производства SCALP. Фото © t.me / V_Zelenskiy_official

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Зеленский также в день ВВС Украины заслушал доклад о работе и возможностях комплексов Patriot и IRIS-T. Президент вместе с тем осмотрел штурмовик Су-25, бомбардировщик Су-24М, истребители Су-27 и МиГ-29. Как рассказал командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук, советские боевые самолёты модернизировали для использования вооружения, которое передают западные страны. Речь идёт о ракетах Storm Shadow и AGM HARM.

"Эти самолёты были модернизированы для использования вооружения, которое предоставляют партнёры, в частности ракет класса "воздух – поверхность" ZUNI, ракет Storm Shadow, противорадиолокационных ракет AGM HARM", — приводятся его слова на сайте Офиса президента Украины.

Уничтожен склад ракет ВСУ в Запорожье

Уничтожен склад ракет ВСУ в Запорожье

Напомним, что ракеты такого типа Украина применяет для ударов по российским войскам и гражданским объектам. Так, именно они были запущены по мостам между Крымом и Херсонщиной.

Светлана Оперук
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