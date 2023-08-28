В Финляндии задумались об ужесточении выдачи виз и ВНЖ россиянам
Премьер Финляндии Орпо выступил за ужесточение выдачи россиянам виз и ВНЖ
Финский премьер Петтери Орпо и министр внутренних дел Мари Рантанен заявили о важности пересмотра требований к россиянам по выдаче виз и вида на жительство. Поводом для этой инициативы стал арест гражданина РФ Воислава Тордена, известного как Ян Петровский.
В Посольстве России в Финляндии заявили, что его задержали 20 июля из-за подозрений в нарушении миграционного законодательства республики. Оказалось, что перед этим у Тордена была фамилия Петровский, под которой он внесён в санкционные списки США и Евросоюза. По данным финских СМИ, мужчина въезжал в государство дважды: по финской визе и ВНЖ, который ему выдали в связи с учёбой супруги в Финляндии.
"Нужно сделать всё для того, чтобы через границу не проникали люди, которые могут стать причиной угрозы национальной безопасности страны", — заявила Рантанен.
А Орпо в свою очередь рассказал, что запросил данные о формах трансграничного движения.
Лайф напоминает: с 30 сентября 2022 года россиянам ограничен въезд в Финляндию по шенгенским визам третьих стран. Также МИД Финляндии прекратил приём заявлений на визы в Санкт-Петербурге.
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