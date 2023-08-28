В Финляндии задумались об ужесточении выдачи виз и ВНЖ россиянам

Финский премьер Петтери Орпо и министр внутренних дел Мари Рантанен заявили о важности пересмотра требований к россиянам по выдаче виз и вида на жительство. Поводом для этой инициативы стал арест гражданина РФ Воислава Тордена, известного как Ян Петровский.

В Посольстве России в Финляндии заявили, что его задержали 20 июля из-за подозрений в нарушении миграционного законодательства республики. Оказалось, что перед этим у Тордена была фамилия Петровский, под которой он внесён в санкционные списки США и Евросоюза. По данным финских СМИ, мужчина въезжал в государство дважды: по финской визе и ВНЖ, который ему выдали в связи с учёбой супруги в Финляндии.

"Нужно сделать всё для того, чтобы через границу не проникали люди, которые могут стать причиной угрозы национальной безопасности страны", — заявила Рантанен.