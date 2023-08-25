В Финляндии по запросу Киева задержали одного из лидеров группы "Русич"

В Финляндии задержали россиянина, одного из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", которая в 2014–15 годах участвовала в конфликте в Донбассе на стороне Л/ДНР. Об этом сообщил MTV3.

По данным телеканала, речь идёт об уроженце Ленинграда 1987 года рождения Яне Петровском. Он находится под санкциями ЕС и США и, как утверждают власти Евросоюза, связан с ЧВК "Вагнер". Украина уже обратилась с запросом о его экстрадиции.

"Арестованный финскими властями мужчина подозревается в террористических преступлениях, произошедших в период с июня 2014 года по август 2015 года в Луганской и Донецкой областях", — говорится в сообщении.

Дело о задержании будет рассмотрено в пятницу в окружном суде региона Итя-Уусимаа. При этом посольство в Хельсинки уже проинформировано о задержании россиянина по запросу Киева, сообщили в дипмиссии.

"Финские правоохранительные органы 23 августа 2023 года информировали посольство о задержании на территории Финляндии российского гражданина по обращению украинских властей. В тот же день, 23 августа, финской стороне был направлен запрос на проведение встречи с российским гражданином", — сказали в Посольстве РФ РИА "Новости".