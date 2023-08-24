Аэропорт Еревана отказал во въезде в страну главе Российского общества дружбы с Арменией

Пограничная служба аэропорта Звартноц в Ереване не разрешила въехать в Армению главе Российского общества дружбы и сотрудничества с республикой Виктору Кривопускову. Руководитель организации уточнил, что инцидент произошёл в ночь на 24 августа.

По его словам, ему отказали во въезде в страну, объявив нежелательной персоной для Армении. Кроме того, у Кривопускова пограничники забрали паспорт.

"Официальную бумагу мне не показали, но я же понимаю, что, если границу мне не открывают, паспорт не возвращают... Сказали, возвращайтесь в Москву сегодня же", — пояснил он в беседе с ТАСС.

В Ереване пока не комментировали данную ситуацию. Стоит отметить, что Кривопусков был главой представительства Россотрудничества в Армении в 2009–2013 годах. Кроме того, он работал советником российского посольства в Ереване.