Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 марта, 10:00

В Кремле негативно оценили запрет на въезд в Армению медиаменеджеру Габрелянову

Песков: В Кремле негативно относятся к запрету на въезд в Армению для некоторых россиян

Кремль негативно относится к запрету на въезд в Армению отдельным российским депутатам и медиаменеджерам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее профессор МГИМО Виктор Согомонян сообщил, что власти Армении не разрешили въехать в страну медиаменеджеру, президенту издательского дома News Media Араму Габрелянову для проведения мастер-класса по журналистике.

Захарова назвала целью миссии ЕС в Армении выдавливание России из региона

Захарова назвала целью миссии ЕС в Армении выдавливание России из региона

"Откровенно, мы к этому относимся негативно <...> Армения — наш большой друг, союзник, стратегический партнёр. И, конечно, уровень и характер двусторонних отношений обязывают нас оберегать наши двусторонние отношения от таких случаев", — сказал Песков.

Представитель Кремля выразил надежду, что в обозримой перспективе отношения Москвы и Еревана будут свободны от таких случаев.

Ранее в МИД РФ заявили, что появление миссии ЕС в Армении обострит противоречия на границе с Азербайджаном. В дипведомстве подчеркнули, что подобный шаг может лишь усилить напряжённость в зоне Карабахского конфликта.

Обложка ©

LIFE / Марат Абулхатин

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Армения
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров