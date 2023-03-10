В Кремле негативно оценили запрет на въезд в Армению медиаменеджеру Габрелянову

Кремль негативно относится к запрету на въезд в Армению отдельным российским депутатам и медиаменеджерам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее профессор МГИМО Виктор Согомонян сообщил, что власти Армении не разрешили въехать в страну медиаменеджеру, президенту издательского дома News Media Араму Габрелянову для проведения мастер-класса по журналистике.

"Откровенно, мы к этому относимся негативно <...> Армения — наш большой друг, союзник, стратегический партнёр. И, конечно, уровень и характер двусторонних отношений обязывают нас оберегать наши двусторонние отношения от таких случаев", — сказал Песков.

Представитель Кремля выразил надежду, что в обозримой перспективе отношения Москвы и Еревана будут свободны от таких случаев.