Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 февраля, 17:37

Захарова назвала целью миссии ЕС в Армении выдавливание России из региона

Мониторинговая миссия Евросоюза в приграничных районах Армении направлена туда с целью закрепиться в регионе, выдавить Россию и ослабить её историческую роль как главного гаранта его безопасности, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она упрекнула ЕС в игнорировании публичных возражений со стороны Азербайджана против вмешательства европейцев.

"Опыт участия Евросоюза в урегулировании различных региональных конфликтов весьма неоднозначен. Вряд ли в Брюсселе могут похвастаться успехами в этой области", — заметила дипломат.

В качестве примера Захарова привела посреднические усилия Евросоюза в сербском Косово. Она подчеркнула, что ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе остаётся комплекс договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении. Она добавила, что в Евросоюзе "лукавят", говоря о гражданском характере мониторинговой миссии.

Пашинян, Алиев и Блинкен обсудили проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном

Пашинян, Алиев и Блинкен обсудили проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном

Ранее президент РФ Владимир Путин с Алиевым провели телефонный разговор. Они обсудили вопросы сотрудничества и ситуацию на азербайджано-армянской границе. А 20 февраля Евросоюз запустил работу гражданской миссии на армянской стороне армяно-азербайджанской границы. В ЕС заявили, что она будет насчитывать около 100 человек "исключительно гражданского персонала", включая порядка 50 невооружённых наблюдателей.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Андрей Бражников
  • Новости
  • Армения
  • Азербайджан
  • ЕС
  • Мария Захарова
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров