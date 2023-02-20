Захарова назвала целью миссии ЕС в Армении выдавливание России из региона

Мониторинговая миссия Евросоюза в приграничных районах Армении направлена туда с целью закрепиться в регионе, выдавить Россию и ослабить её историческую роль как главного гаранта его безопасности, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она упрекнула ЕС в игнорировании публичных возражений со стороны Азербайджана против вмешательства европейцев.

"Опыт участия Евросоюза в урегулировании различных региональных конфликтов весьма неоднозначен. Вряд ли в Брюсселе могут похвастаться успехами в этой области", — заметила дипломат.

В качестве примера Захарова привела посреднические усилия Евросоюза в сербском Косово. Она подчеркнула, что ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе остаётся комплекс договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении. Она добавила, что в Евросоюзе "лукавят", говоря о гражданском характере мониторинговой миссии.