Захарова назвала целью миссии ЕС в Армении выдавливание России из региона
Мониторинговая миссия Евросоюза в приграничных районах Армении направлена туда с целью закрепиться в регионе, выдавить Россию и ослабить её историческую роль как главного гаранта его безопасности, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она упрекнула ЕС в игнорировании публичных возражений со стороны Азербайджана против вмешательства европейцев.
"Опыт участия Евросоюза в урегулировании различных региональных конфликтов весьма неоднозначен. Вряд ли в Брюсселе могут похвастаться успехами в этой области", — заметила дипломат.
В качестве примера Захарова привела посреднические усилия Евросоюза в сербском Косово. Она подчеркнула, что ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе остаётся комплекс договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении. Она добавила, что в Евросоюзе "лукавят", говоря о гражданском характере мониторинговой миссии.
Ранее президент РФ Владимир Путин с Алиевым провели телефонный разговор. Они обсудили вопросы сотрудничества и ситуацию на азербайджано-армянской границе. А 20 февраля Евросоюз запустил работу гражданской миссии на армянской стороне армяно-азербайджанской границы. В ЕС заявили, что она будет насчитывать около 100 человек "исключительно гражданского персонала", включая порядка 50 невооружённых наблюдателей.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ