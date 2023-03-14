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14 марта, 14:19

Пашинян признал факт запрета на въезд в Армению медиаменеджеру Араму Габрелянову

<p>Арам Габрелянов. Обложка © LIFE / Марат Абулхатин</p>

Арам Габрелянов. Обложка © LIFE / Марат Абулхатин

Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал факт запрета на въезд в республику медиаменеджеру, президенту издательского дома News Media Араму Габрелянову. Власти страны долгое время скрывали этот факт и уходили от прямых ответов на вопросы.

На пресс-конференции у Пашиняна спросили о запрете на въезд Габрелянову, а также депутату Госдумы Константину Затулину.

"Армения — суверенное государство и имеет право ожидать уважения к себе, применять суверенный инструментарий для пресечения посягательств против своих интересов... Уважение нужно проявлять, в том числе в отношении избранных народом властей", — ответил премьер.

Пашинян: Проблемы в отношениях Армении и РФ есть, но они не ведут к кризису

Пашинян: Проблемы в отношениях Армении и РФ есть, но они не ведут к кризису

Напомним, ранее профессор МГИМО Виктор Согомонян сообщил, что власти Армении не разрешили Араму Габрелянову въехать в страну для проведения мастер-класса по журналистике. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле относятся к этому негативно. Он выразил надежду, что в обозримой перспективе отношения Москвы и Еревана будут свободны от таких случаев.

Никита Никонов
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