Пашинян признал факт запрета на въезд в Армению медиаменеджеру Араму Габрелянову

Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал факт запрета на въезд в республику медиаменеджеру, президенту издательского дома News Media Араму Габрелянову. Власти страны долгое время скрывали этот факт и уходили от прямых ответов на вопросы.

На пресс-конференции у Пашиняна спросили о запрете на въезд Габрелянову, а также депутату Госдумы Константину Затулину.

"Армения — суверенное государство и имеет право ожидать уважения к себе, применять суверенный инструментарий для пресечения посягательств против своих интересов... Уважение нужно проявлять, в том числе в отношении избранных народом властей", — ответил премьер.