Пашинян признал факт запрета на въезд в Армению медиаменеджеру Араму Габрелянову
Арам Габрелянов. Обложка © LIFE / Марат Абулхатин
Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал факт запрета на въезд в республику медиаменеджеру, президенту издательского дома News Media Араму Габрелянову. Власти страны долгое время скрывали этот факт и уходили от прямых ответов на вопросы.
На пресс-конференции у Пашиняна спросили о запрете на въезд Габрелянову, а также депутату Госдумы Константину Затулину.
"Армения — суверенное государство и имеет право ожидать уважения к себе, применять суверенный инструментарий для пресечения посягательств против своих интересов... Уважение нужно проявлять, в том числе в отношении избранных народом властей", — ответил премьер.
Напомним, ранее профессор МГИМО Виктор Согомонян сообщил, что власти Армении не разрешили Араму Габрелянову въехать в страну для проведения мастер-класса по журналистике. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле относятся к этому негативно. Он выразил надежду, что в обозримой перспективе отношения Москвы и Еревана будут свободны от таких случаев.