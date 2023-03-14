Пашинян: Проблемы в отношениях Армении и РФ есть, но они не ведут к кризису

Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал наличие проблем в межгосударственных отношениях с Россией, но при этом подчеркнул, что они не приводят к кризису.

"В наших отношениях есть проблемы, но они объективные и не могут повлиять на сотрудничество двух стран. Я не вижу в наших отношениях кризиса. Есть вопросы также, которые по своей сути объективные", — сказал политик на пресс-конференции.

Пашинян добавил, что в ближайшем будущем в Москву отправится министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян для обсуждения вопроса о встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.