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14 марта, 12:26

Пашинян: Проблемы в отношениях Армении и РФ есть, но они не ведут к кризису

Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал наличие проблем в межгосударственных отношениях с Россией, но при этом подчеркнул, что они не приводят к кризису.

"В наших отношениях есть проблемы, но они объективные и не могут повлиять на сотрудничество двух стран. Я не вижу в наших отношениях кризиса. Есть вопросы также, которые по своей сути объективные", — сказал политик на пресс-конференции.

Пашинян добавил, что в ближайшем будущем в Москву отправится министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян для обсуждения вопроса о встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

Пашинян назвал Россию гарантом безопасности Нагорного Карабаха

Пашинян назвал Россию гарантом безопасности Нагорного Карабаха

Ранее Пашинян заявил, что передал президенту России Владимиру Путину сведения о возможной эскалации в Нагорном Карабахе. Разговор глав государств состоялся в понедельник.

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Никита Никонов
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