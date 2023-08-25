Желавшего воевать за ВСУ россиянина поймали на границе с Украиной в Белгородской области

Житель Калининградской области пытался попасть на Украину через Белгородскую область, чтобы воевать за ВСУ. В отношении 56-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье о госизмене.

Как сообщает SHOT, он отправился на Украину из СНТ "Голубево". Мужчина доехал до района Шебекина, но не успел обойти пункты пропуска. Его задержали.

Оказалось, что мужчина является гражданином РФ, но родился он в Житомирской области Украины. На данный момент с задержанным работают правоохранители.