Желавшего воевать за ВСУ россиянина поймали на границе с Украиной в Белгородской области
В Белгородской области задержан россиянин, который хотел воевать за ВСУ
Житель Калининградской области пытался попасть на Украину через Белгородскую область, чтобы воевать за ВСУ. В отношении 56-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье о госизмене.
Как сообщает SHOT, он отправился на Украину из СНТ "Голубево". Мужчина доехал до района Шебекина, но не успел обойти пункты пропуска. Его задержали.
Оказалось, что мужчина является гражданином РФ, но родился он в Житомирской области Украины. На данный момент с задержанным работают правоохранители.
Ранее Лайф писал о том, что в Амурской области арестовали местного жителя, который намеревался воевать на стороне Украины. Его обвинили в государственной измене.
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