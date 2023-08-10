В Приамурье суд арестовал мужчину, собиравшегося воевать на стороне ВСУ
В Амурской области по обвинению в государственной измене арестован местный житель, собиравшийся воевать на стороне Украины. Об этом сообщается в телеграм-канале Благовещенского городского суда.
В Приамурье арестован мужчина, собиравшийся воевать на стороне ВСУ. Видео © Telegram / Благовещенский городской суд Амурской области
Как сообщает УФСБ России по Амурской области, ВСУ инструктировали мужчину на предмет конспиративного выезда из страны. Он пытался прибыть на территорию Украины через аэропорт в Благовещенске, но был задержан. Суд учёл обстоятельства дела, тяжесть обвинения и решил, что фигурант может попытаться скрыться от органов следствия и суда, поэтому заключил его под стражу на два месяца. Ему грозит лишение свободы на срок более десяти лет.
А ранее 12 лет колонии строгого режима получил россиянин, которого обвинили в госизмене в пользу Киева. Некий Артур Катрычко 1988 года рождения направлял спецслужбам Незалежной интересующие их различные сведения, за что получал вознаграждения.
Кадр из видео Telegram / Благовещенский городской суд Амурской области