В Приамурье суд арестовал мужчину, собиравшегося воевать на стороне ВСУ

В Амурской области по обвинению в государственной измене арестован местный житель, собиравшийся воевать на стороне Украины. Об этом сообщается в телеграм-канале Благовещенского городского суда.

Как сообщает УФСБ России по Амурской области, ВСУ инструктировали мужчину на предмет конспиративного выезда из страны. Он пытался прибыть на территорию Украины через аэропорт в Благовещенске, но был задержан. Суд учёл обстоятельства дела, тяжесть обвинения и решил, что фигурант может попытаться скрыться от органов следствия и суда, поэтому заключил его под стражу на два месяца. Ему грозит лишение свободы на срок более десяти лет.