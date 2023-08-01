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1 августа, 08:28

ФСБ: Россиянин приговорён к 12 годам строгого режима за госизмену в пользу Киева

12 лет колонии строгого режима получил россиянин, которого ранее обвинили в госизмене в пользу Киева. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным следствия, некий Артур Катрычко 1988 года рождения связался со спецслужбами Незалежной и направлял им различные сведения, в которых был заинтересован киевский режим. За это украинская сторона выплачивала ему вознаграждение. Сегодня приговор мужчине вступил в законную силу, отметили в ведомстве.

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В Воронежской области задержали за госизмену троих пособников "Правого сектора"*

Вероятно, именно о нём накануне писал Лайф. Сообщалось, что экс-сотрудник Минприроды Краснодарского края передавал иностранной разведке сведения, которые могли быть использованы против безопасности РФ.

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Максим Плетнёв
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