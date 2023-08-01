ФСБ: Россиянин приговорён к 12 годам строгого режима за госизмену в пользу Киева

12 лет колонии строгого режима получил россиянин, которого ранее обвинили в госизмене в пользу Киева. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным следствия, некий Артур Катрычко 1988 года рождения связался со спецслужбами Незалежной и направлял им различные сведения, в которых был заинтересован киевский режим. За это украинская сторона выплачивала ему вознаграждение. Сегодня приговор мужчине вступил в законную силу, отметили в ведомстве.