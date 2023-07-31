Экс-сотрудник Минприроды Краснодарского края получил 12 лет за госизмену

Бывший чиновник из Министерства природных ресурсов Краснодарского края осуждён на 12 лет лишения свободы за госизмену. Об этом журналистам сообщили в понедельник в Третьем апелляционном суде общей юрисдикции. Мужчину признали виновным в передаче сведений, которые могли быть использованы против безопасности России, в пользование иностранной разведки. По уточнённым данным, приговор уже вступил в законную силу.

"Судом установлено, что житель Краснодара собирал и передавал представителю иностранной разведки сведения, которые могут быть использованы против безопасности Российской Федерации. По результатам рассмотрения судебная коллегия по уголовным делам приговор суда оставила без изменения", — приводит ТАСС выдержки из материалов суда.

Напомним, что на прошлой неделе основателя компании Group-IB Илью Сачкова приговорили к 14 годам лишения свободы и штрафу 500 тысяч рублей. Мосгорсуд признал его виновным в госизмене. Материалы дела с самого начала были засекречены.