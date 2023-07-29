В Москве арестовали петербуржца, подозреваемого в госизмене и терроризме

Жителя Санкт-Петербурга Вячеслава Лутора арестовали по делу о госизмене и участии в террористической организации. Соответствующее решение принял Лефортовский суд Москвы.

"Суд удовлетворил ходатайство следователей ФСБ и избрал Лутору В.А., подозреваемому по статье 275 УК РФ "Госизмена" и части второй статьи 205.5 УК РФ "Участие в деятельности террористической организации", меру пресечения в виде содержания под стражей", — приводит ТАСС заявление суда.