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29 июля, 17:11

В Москве арестовали петербуржца, подозреваемого в госизмене и терроризме

Жителя Санкт-Петербурга Вячеслава Лутора арестовали по делу о госизмене и участии в террористической организации. Соответствующее решение принял Лефортовский суд Москвы.

"Суд удовлетворил ходатайство следователей ФСБ и избрал Лутору В.А., подозреваемому по статье 275 УК РФ "Госизмена" и части второй статьи 205.5 УК РФ "Участие в деятельности террористической организации", меру пресечения в виде содержания под стражей", — приводит ТАСС заявление суда.

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Ранее Лайф писал, что ФСБ в Брянской области задержала россиянина, собиравшегося вступить в ВСУ. В отношении него заведено уголовное дело по статье "Госизмена".

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Никита Осипов
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