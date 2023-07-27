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Регион
Опубликовано 27 июля 2023, 13:11
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Россиянин арестован за госизмену после попытки перейти украинскую границу и примкнуть к ВСУ

ФСБ в Брянской области задержала россиянина, собиравшегося вступить в ВСУ

Сотрудники УФСБ России по Брянской области совместно с полицейскими задержали россиянина после попытки незаконно перейти украинскую границу и присоединиться к боевым действиям против российских войск. В отношении его заведено уголовное дело по статье "Госизмена", сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

"УФСБ России по Брянской области совместно с сотрудниками регионального УМВД выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, осуществившего приготовление к участию в вооружённом формировании на территории иностранного государства в целях нанесения ущерба безопасности РФ", — сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что фигурант дела о госизмене уже заключён под стражу.

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Ранее в Угличе Ярославской области задержали россиянку, собиравшую данные для подготовки теракта украинскими спецслужбами. У подозреваемой нашли переписку с координатором. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к совершению теракта".

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Андрей Бражников
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