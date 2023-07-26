Суд арестовал социолога Кагарлицкого* по делу о призывах к терроризму

Сыктывкарский городской суд на два месяца арестовал социолога-иноагента Бориса Кагарлицкого* по делу о призывах к терроризму.

"Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 24 сентября 2023 года включительно", — цитирует ТАСС решение судьи.

Напомним, 25 июля стало известно, что ФСБ РФ возбудила уголовное дело в отношении российского социолога и политолога Бориса Кагарлицкого*. Как уточняла его адвокат Юлия Кузнецова, у её подзащитного был проведён обыск. Позже ФСБ предъявила ему обвинение в оправдании терроризма, социологу грозит до семи лет тюрьмы.