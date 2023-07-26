Основателя Grouр-IB Илью Сачкова приговорили к 14 годам за госизмену
Илья Сачков будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Илья Сачков
Основателя компании Group-IB Илью Сачкова приговорили к 14 годам лишения свободы и штрафу 500 тысяч рублей. Мосгорсуд признал его виновным в госизмене. Материалы дела с самого начала были засекречены. Как сообщил адвокат подсудимого Сергей Афанасьев, сам Сачков во время выступления с последним словом своей вины так и не признал. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.
Приговор Илья Сачков выслушал с улыбкой, положив правую руку себе на грудь.
Приговор Илья Сачков выслушал с улыбкой, положив правую руку себе на грудь. Видео © SHOT
Напомним, что Илья Сачков был задержан по делу о госизмене за передачу данных иностранным разведслужбам в конце сентября 2021 года. Основатель Group-IB утверждал, что его оговорил бывший офицер ФСБ Сергей Михайлов, осуждённый ранее на 22 года заключения.
Group-IB — международная компания в сфере информационной безопасности. Занимается предотвращением кибератак, борьбой с мошенничеством и защитой брендов от цифровых рисков. Основана в 2003 году в Москве, с ноября 2018 года штаб-квартира Group-IB расположена в Сингапуре. Также у компании есть офисы в Иннополисе, Амстердаме и Дубае.