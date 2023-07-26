Основателя Grouр-IB Илью Сачкова приговорили к 14 годам за госизмену

Основателя компании Group-IB Илью Сачкова приговорили к 14 годам лишения свободы и штрафу 500 тысяч рублей. Мосгорсуд признал его виновным в госизмене. Материалы дела с самого начала были засекречены. Как сообщил адвокат подсудимого Сергей Афанасьев, сам Сачков во время выступления с последним словом своей вины так и не признал. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.