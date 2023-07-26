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26 июля, 10:15

Основателя Grouр-IB Илью Сачкова приговорили к 14 годам за госизмену

<p>Илья Сачков будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Илья Сачков</p>

Илья Сачков будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Илья Сачков

Основателя компании Group-IB Илью Сачкова приговорили к 14 годам лишения свободы и штрафу 500 тысяч рублей. Мосгорсуд признал его виновным в госизмене. Материалы дела с самого начала были засекречены. Как сообщил адвокат подсудимого Сергей Афанасьев, сам Сачков во время выступления с последним словом своей вины так и не признал. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Приговор Илья Сачков выслушал с улыбкой, положив правую руку себе на грудь.

Приговор Илья Сачков выслушал с улыбкой, положив правую руку себе на грудь. Видео © SHOT

Напомним, что Илья Сачков был задержан по делу о госизмене за передачу данных иностранным разведслужбам в конце сентября 2021 года. Основатель Group-IB утверждал, что его оговорил бывший офицер ФСБ Сергей Михайлов, осуждённый ранее на 22 года заключения.

Эксцентричный миллионер: За что создатель Group-IB Илья Сачков может получить до 20 лет колонии

Эксцентричный миллионер: За что создатель Group-IB Илья Сачков может получить до 20 лет колонии

Group-IB — международная компания в сфере информационной безопасности. Занимается предотвращением кибератак, борьбой с мошенничеством и защитой брендов от цифровых рисков. Основана в 2003 году в Москве, с ноября 2018 года штаб-квартира Group-IB расположена в Сингапуре. Также у компании есть офисы в Иннополисе, Амстердаме и Дубае.

Марина Калегина
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