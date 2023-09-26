Российские туристы теперь могут получить визу по прибытии в Эфиопию
Посол Эфиопии: Туристы из РФ теперь могут получить визу по прибытии в страну
Эфиопия теперь будет выдавать визы российским туристам прямо в аэропорту прибытия. Об этом ТАСС рассказал посол африканского государства в РФ Чам Угала Уриат.
"Правительство Эфиопии приняло решение, что российские туристы могут прилететь откуда угодно в Аддис-Абебу и им будет выдана виза по прибытии. Таким образом, больше не нужно приходить в посольство за визой", — сообщил дипломат, добавив, что те, кто планирует посетить страну по вопросам, связанным с бизнесом, по-прежнему должны получить визу в дипломатическом ведомстве.
По его словам, Россия и Эфиопия планируют в будущем обходиться без туристических виз, "потому что дружественные страны... должны обсуждать отказ от виз". Пока же безвизовый режим действует только для дипломатов обоих государств.
В качестве рекламы Эфиопии Угала Уриат рассказал, что на её территории обнаружены древнейшие захоронения (например, известный скелет Люси возрастом 3,2 млн лет), там живут племена с разными языками и разными обычаями, имеется много туристических достопримечательностей, которые будут интересны иностранцам для расширения кругозора. Прекрасна и природа страны, где находится семь процентов всех африканских гор. Так, хорошее место для посещения — гора Рас-Дашэн на севере страны.
А ранее власти Эфиопии издали временный запрет на вывоз из республики кофе в любом виде и любом количестве. Континент поставляет львиную долю кофе и поэтому хочет увеличивать долю переработки в своих странах. Управляющий партнёр Agro&Food Communications Илья Березнюк предположил, что новый запрет эфиопских властей может быть связан с разработкой нового механизма в отношении экспорта кофе на мировой рынок и долго не продлится, поскольку страна более половины бюджета получает от экспорта продукции.
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