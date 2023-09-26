Российские туристы теперь могут получить визу по прибытии в Эфиопию

Эфиопия теперь будет выдавать визы российским туристам прямо в аэропорту прибытия. Об этом ТАСС рассказал посол африканского государства в РФ Чам Угала Уриат.

"Правительство Эфиопии приняло решение, что российские туристы могут прилететь откуда угодно в Аддис-Абебу и им будет выдана виза по прибытии. Таким образом, больше не нужно приходить в посольство за визой", — сообщил дипломат, добавив, что те, кто планирует посетить страну по вопросам, связанным с бизнесом, по-прежнему должны получить визу в дипломатическом ведомстве.

По его словам, Россия и Эфиопия планируют в будущем обходиться без туристических виз, "потому что дружественные страны... должны обсуждать отказ от виз". Пока же безвизовый режим действует только для дипломатов обоих государств.