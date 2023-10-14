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14 октября, 20:25

Российские туристы смогут не платить за визу в Шри-Ланке

"Турдом": Шри-Ланка отменила плату за визы для россиян

Россияне, желающие провести отпуск на пляжах Индийского океана, смогут посещать Шри-Ланку без трат на оформление виз. Об этом сообщило издание "Турдом".

Кабмин островного государства согласовал проект постановления Минтуризма об отмене платы за визы для граждан пяти стран: России, Китая, Индонезии, Индии и Таиланда. Предполагается, что освобождение от сборов увеличит поток туристов до пяти миллионов в год.

Российские туристы смогут находиться в Таиланде без визы до 60 дней

Российские туристы смогут находиться в Таиланде без визы до 60 дней

Ранее позиция местных чиновников по этому вопросу была довольно жёсткой. В 2022 году визы подорожали в два раза: оформление в онлайн-режиме увеличилось до 50 долларов, а виза по прибытии в страну обходилась уже в 60 долларов. Власти изучили опыт других государств, живущих за счёт туризма, и решили, что отмена визового сбора стимулирует индустрию.

Напомним, однако, что Центробанк Шри-Ланки сообщал о невозможности использования в стране карт "Мир". Причина — санкции США.

Обложка ©

Unsplash / Kevin Charit

Лариса Сафронова
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