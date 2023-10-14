Российские туристы смогут не платить за визу в Шри-Ланке

Россияне, желающие провести отпуск на пляжах Индийского океана, смогут посещать Шри-Ланку без трат на оформление виз. Об этом сообщило издание "Турдом".

Кабмин островного государства согласовал проект постановления Минтуризма об отмене платы за визы для граждан пяти стран: России, Китая, Индонезии, Индии и Таиланда. Предполагается, что освобождение от сборов увеличит поток туристов до пяти миллионов в год.

Ранее позиция местных чиновников по этому вопросу была довольно жёсткой. В 2022 году визы подорожали в два раза: оформление в онлайн-режиме увеличилось до 50 долларов, а виза по прибытии в страну обходилась уже в 60 долларов. Власти изучили опыт других государств, живущих за счёт туризма, и решили, что отмена визового сбора стимулирует индустрию.