Российские туристы смогут находиться в Таиланде без визы до 60 дней

Ранее стало известно, что в скором времени Бахрейн и Кувейт могут ввести безвиз для граждан России. Российские дипломаты, находящиеся в Эль-Кувейте, сообщили, что в настоящее время наблюдается рост транзитных поездок россиян через эту арабскую страну. Помимо этого фиксируется и возросший интерес граждан Кувейта к поездкам в Россию в связи с открытием в феврале 2023 года прямого авиасообщения между столицами двух стран. Кроме того, ещё одна африканская страна захотела ввести безвиз с Россией. В Сьерра-Леоне безопасно на 99,9%, граждане страны являются одними из самых гостеприимных в мире. А ещё считается, что там лучшие пляжи в мире.