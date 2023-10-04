Российские туристы смогут находиться в Таиланде без визы до 60 дней
Россияне смогут до 60 дней продлить срок безвизового пребывания в Таиланде. Об этом сообщил журналистам в среду, 4 октября, генеральный консул нашей страны на Пхукете Владимир Соснов, ссылаясь на решение миграционной службы страны.
"С 30 сентября 2023 года введён новый порядок продления срока временного пребывания в королевстве для граждан России. С указанной даты граждане России, прибывшие в Таиланд по 30-дневному безвизовому штампу, могут продлить срок своего пребывания дополнительно на 30 дней", — приводит текст документа ТАСС.
Ранее стало известно, что в скором времени Бахрейн и Кувейт могут ввести безвиз для граждан России. Российские дипломаты, находящиеся в Эль-Кувейте, сообщили, что в настоящее время наблюдается рост транзитных поездок россиян через эту арабскую страну. Помимо этого фиксируется и возросший интерес граждан Кувейта к поездкам в Россию в связи с открытием в феврале 2023 года прямого авиасообщения между столицами двух стран. Кроме того, ещё одна африканская страна захотела ввести безвиз с Россией. В Сьерра-Леоне безопасно на 99,9%, граждане страны являются одними из самых гостеприимных в мире. А ещё считается, что там лучшие пляжи в мире.