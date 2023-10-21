Куда поехать и как сэкономить: Названы самые популярные у россиян направления для зимнего отдыха

Россияне начали активно скупать туры на зимний период. При этом многие соотечественники уже переориентировались на внутренний туризм, большое внимание, в частности, уделяется санаториям и пансионатам. Об этом рассказал первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

По его словам, по всем регионам России наблюдается значительный рост туризма. Однако самыми популярными зимними направлениями по традиции вновь стали горнолыжные курорты — на них приходится около 30% всех бронирований. Чаще всего россияне выбирают Красную Поляну, Шерегеш, Приэльбрусье, Архыз и Домбай. При этом Краснодарский край, Крым, территории рядом с озером Байкал, Алтай и Кавказ не менее популярны среди путешественников. Вместе с тем высоким спросом пользуются туры в Санкт-Петербург, Москву, Подмосковье, Карелию, Псковскую область и Пермский край. При этом необходимо учитывать, что новогодние путёвки обойдутся россиянам на 10–15% дороже, чем в обычный период. Поэтому эксперт советует покупать туры заранее.

"Раньше забронируешь — выберешь не только цену, но и наиболее востребованный объект размещения", — отметил Барзыкин в беседе с телеканалом "360".

Что касается зарубежных новогодних туров, то самыми популярными направлениями являются Египет, ОАЭ, Таиланд и, конечно же, Турция. При этом, как напомнил Барзыкин, с 1 августа заработал безвизовый обмен туристическими группами между Россией и Китаем. Однако рост потока идёт по выезду, но до ковидного периода ещё далековато, резюмировал специалист.