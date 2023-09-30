Турэксперт считает, что в России не хватает отелей с высоким уровнем сервиса

В России развивается внутренний туризм, однако во многих регионах страны наблюдается слабый уровень туристической инфраструктуры. В частности, там не хватает четырёхзвёздочных и пятизвёздочных отелей, рассказал в разговоре с радио "Комсомольская правда" вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

"Сейчас нет прямых рейсов в Европу, а на сегодняшний день самый европейский город России — это Санкт-Петербург. Резко выросла роль Калининграда. Там даже на сентябрь зашкаливает бронировка отелей, но Санкт-Петербург — это история. Это Медный всадник, Зимний дворец, Эрмитаж, набережные, развод мостов. Всё это — прекрасно", — рассказал Мкртчян.

Он согласился с тем, что всплеск внутреннего туризма обусловлен во многом закрытием границ, однако усилия государства тоже дают плоды. Мкртчян обратил внимание на многогранность России с множеством красивых мест, но вот отелей с высоким уровнем сервиса в них крайне не хватает.

По его словам, нехватка гостиниц такого уровня наблюдается на Алтае, на Байкале, куда люди могли бы ездить с большим удовольствием. Мкртчян считает, что популярность Сочи отчасти обусловлена наличием в городе четырёхзвёздочных и пятизвёздочных отелей.