Без боевого раскраса и джинсов: Россиянам раскрыли тонкости небюджетного туризма в КНДР

Если вы захотели посетить Северную Корею, нужно знать, что это почти закрытое государство, где строго соблюдаются правила. Чтобы турист не попал в просак, а поездка прошла гладко, вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин раскрыл некоторые правила.

В первую очередь необходимо знать, что иностранцев в Северной Корее всегда сопровождают подготовленные люди. Гид — гарант безопасности посетителя на территории страны.

Чтобы россиянам попасть в КНДР, необходимо сделать загранпаспорт и визу, которую можно оформить через туристическое агентство, и разрешение на посещение страны. Полный тур с отелем и перелётами обойдётся около 100 тысяч рублей. Однако, по словам эксперта, это минимальная сумма.

"Туры очень небюджетные, потому что туризм в Северной Корее — очень узкий сегмент. В основном, в стране туризма как такового попросту нет. Хотя у них очень большие планы по развитию этой сферы, но пока только в проектах", — объяснил Барзыкин телеканалу "360".

Но если вы всё же решились на поездку, нужно запомнить несколько важных правил. Ввоз и вывоз личных вещей разрешают, но перед этим обязательно нужно внести все позиции в декларацию. Лучше не брать с собой ноутбуки, потому что пограничники их конфискуют, так как на эти гаджеты наложен запрет. Но если в декларации ноутбук есть, то при выезде его вернут владельцу.

Иностранцы могут положить в чемодан сувениры, подарки, изделия из драгоценных металлов, фото- и видеокамеры, часы и магнитофоны.