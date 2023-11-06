Россиянам рассказали о самых популярных местах для горнолыжного отдыха в стране
Шерегеш возглавил список самых популярных мест для горнолыжного отдыха в России
Блогер Наталия Ансталь рассказала о самых востребованных направлениях для горнолыжного отдыха в России в преддверии зимы.
На первое место она поставила Шерегеш, который находится в Кемеровской области. Отдыхающие отмечают, что там одни из лучших трасс, а также большой выбор прокатного снаряжения.
Ещё большим спросом у любителей активного отдыха пользуются Красная Поляна и Архыз. На Красной Поляне, по словам блогера, хорошо развита инфраструктура, доступен широкий выбор отелей для размещения, ресторанов и бассейнов.
Отдых на Домбае россияне выбирают из-за хороших трасс и вида на горы Кавказа. Кроме того, как пишет NEWS.ru, часто отдыхающие предпочитают путешествовать в Большой Вудъявр в Мурманской области.
Ранее Лайф писал, что россияне начали активно скупать зимние туры. Многие из жителей страны уже переориентировались на внутренний туризм, уделяя большое внимание санаториям и пансионатам.