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6 ноября, 10:16

Россиянам рассказали о самых популярных местах для горнолыжного отдыха в стране

Шерегеш возглавил список самых популярных мест для горнолыжного отдыха в России

Блогер Наталия Ансталь рассказала о самых востребованных направлениях для горнолыжного отдыха в России в преддверии зимы.

На первое место она поставила Шерегеш, который находится в Кемеровской области. Отдыхающие отмечают, что там одни из лучших трасс, а также большой выбор прокатного снаряжения.

Ещё большим спросом у любителей активного отдыха пользуются Красная Поляна и Архыз. На Красной Поляне, по словам блогера, хорошо развита инфраструктура, доступен широкий выбор отелей для размещения, ресторанов и бассейнов.

Отдых на Домбае россияне выбирают из-за хороших трасс и вида на горы Кавказа. Кроме того, как пишет NEWS.ru, часто отдыхающие предпочитают путешествовать в Большой Вудъявр в Мурманской области.

Россиянам рассказали, что будет с ценами на отдых в Турции в 2024 году

Россиянам рассказали, что будет с ценами на отдых в Турции в 2024 году

Ранее Лайф писал, что россияне начали активно скупать зимние туры. Многие из жителей страны уже переориентировались на внутренний туризм, уделяя большое внимание санаториям и пансионатам.

Обложка ©

Freepik / master1305

Ян Поланин
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