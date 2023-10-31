Россиянам рассказали, что будет с ценами на отдых в Турции в 2024 году

Отельеры Турции не планируют повышать цены на свои услуги в 2024 году. Вырасти они могут только из-за скачков курса рубля или подорожания топлива. Об этом пишет Российский союз туриндустрии со ссылкой на комментарии экспертов.

Гендиректор туроператора Coral Travel Эрджюмент Юналан рассказал, что 2023 год оказался очень недешёвым для поездок в Турцию, потому что владельцы турецких отелей оказались вынуждены поднимать цены из-за инфляции, которая ускорила рост расходов в отрасли. Кроме того, авиабилеты тоже стали дороже, ведь авиаперелёт из России стал занимать больше времени.

"В итоге цены оказались слишком высокими, спрос резко упал, и загрузка турецких гостиниц в начале сезона не превышала 70 процентов. Для привлечения туристов отельеры начали снижать цены, в отдельных случаях они опустились ниже уровня 2022 года. Но тут произошёл скачок валютных курсов, в рублёвом выражении отдых остался дорогим", — объяснил он.

Многие отели начали предлагать клиентом скидки и туры по акции, нормализовав таким образом спрос, который до сих пор продолжает быть высоким. Благодаря этому, к завершению сезона удалось отправить в Турцию на 15% больше туристов, чем в прошлом году. По прогнозу специалистов, общий турпоток в 2023 году будет близок к 6 миллионам человек. Россияне продолжают оставаться главным зарубежным рынком для турков. Юналан добавил, что раннее бронирование туров в Турцию на летний сезон со скидками вплоть до 60% начнётся до конца ноября.

Его коллега Хакан Йылмаз согласился с тем, что бронирование и аренда номеров отелей сети не подорожает в следующем году. По его словам, средний рост цен на эти услуги в 2023 году в среднем составил 15%, однако загруженность номеров в течение сезона удалось сохранить на хороших уровнях благодаря диверсификации рынков. То есть, хоть россиян и стало заселяться меньше, появилось больше туристов из Европы, в частности Германии, Польши и Великобритании.

При этом октябрь всегда считается активным месяцем для туриндустрии, а в этом году нагрузка выше обычной по меньшей мере на 2%. На то есть две причины: тёплая погода и активный спрос на рынках Европы, в основном — немецком.

А по информации министерства туризма и культуры Турции, с января по август гостями страны стали 4,4 миллиона граждан России. Это на 45% больше прошлогоднего показателя.