Вход в Айя-Софию в Стамбуле станет платным для иностранцев
Министр туризма Турции: Вход в мечеть Айя-София иностранцам станет платным
С 15 января 2024 году вход в стамбульскую мечеть Айя-Софию — бывший собор Святой Софии — станет платным для иностранцев. Об этом сообщил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой. По его словам, это связано с рекомендациями ЮНЕСКО.
"Мы реализуем план управления посетителями мечети Святой Софии с 15 января 2024 года. В мечети Святой Софии будет повышено качество посещений и богослужений... Посещения иностранцев будут платными с 15 января", — сказал он.
Что касается богослужений, то они будут проходить для граждан Турции бесплатно.
Напомним, Айя-София была музеем, пока в 2019 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не предложил сменить её статус на мечеть. Тогда, кстати, он аргументировал это тем, что решил позволить сделать вход в здание бесплатным для всех желающих. Окончательное решение было принято в 2020 году. В РПЦ тогда отреагировали на это с сожалением.
ТАСС / Zuma