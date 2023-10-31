Вход в Айя-Софию в Стамбуле станет платным для иностранцев

С 15 января 2024 году вход в стамбульскую мечеть Айя-Софию — бывший собор Святой Софии — станет платным для иностранцев. Об этом сообщил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой. По его словам, это связано с рекомендациями ЮНЕСКО.

"Мы реализуем план управления посетителями мечети Святой Софии с 15 января 2024 года. В мечети Святой Софии будет повышено качество посещений и богослужений... Посещения иностранцев будут платными с 15 января", — сказал он.