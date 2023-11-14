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14 ноября, 14:38

Умер экс-гитарист группы "Алиса", которого в августе искали всем Петербургом

Умер экс-гитарист и один из основателей группы "Алиса" Андрей Шаталин

<p>Один из основателей группы "Алиса" — Андрей Шаталин. Фото © Телеграм-канал "Алиса"</p>

Один из основателей группы "Алиса" — Андрей Шаталин. Фото © Телеграм-канал "Алиса"

Скончался экс-гитарист и один из основателей рок-группы "Алиса" Андрей Шаталин, об этом сообщили в официальном канале группы. Ему было 63 года.

Андрей Шаталин. Обложка © VK / Поисковый отряд "Лиза алерт", Питер

Андрей Шаталин. Обложка © VK / Поисковый отряд "Лиза алерт", Питер

"Царствия небесного. Соболезнуем родным и близким", — написали музыканты.

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Напомним, что в августе Шаталин пропал в Санкт-Петербурге, его искали как волонтёры, так и сотрудники правоохранительных органов. Спустя пару дней его нашли.

Александра Вишнякова
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