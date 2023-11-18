Судьба по телефону: Как цифры влияют на жизнь человека и почему важно найти свой счастливый номер Часто некоторые цифры кажутся нам более предпочтительными, чем другие. Часто бывает так, что они повторяются и встречаются везде: в номерах документов, домашнем адресе, в номере кабинки в бассейне. Почему так происходит и что это значит? 17 ноября, 21:42 Чтобы узнать главное число вашего номера, следует отбросить код страны и код компании связи. Обложка © Freepik / cookie_studio

Знакомство с судьбой

На протяжении жизни нас везде окружают цифры и числа. Некоторые кажутся нам предпочтительнее других. Нумерологи объясняют это просто: мы тянемся к тому, чего нам не хватает в жизни, и подсознательно стремимся изменить её в соответствии с главным предназначением. Так же происходит и с номером телефона.

Чтобы узнать главное число вашего номера, следует отбросить код страны и код компании связи. В России это первые четыре цифры. Теперь у нас останется семь цифр. Их следует сложить одну за другой, а потом сложить цифры получившегося числа. Так следует делать до тех пор, пока у вас не останется однозначное число от единицы до девяти. Например, если у вас номер +7 999 88 77 665, нужно отбросить семёрку и девятки, а оставшиеся восьмёрки, семёрки, шестёрки и пятёрку сложить. 8+8+7+7+6+6+5 = 47. Теперь надо сложить 4 и 7. Получится 11. А 1+1 = 2. Значит, ваше число — двойка. Это и будет основное число номера вашего телефона. Что оно значит?

Единица, двойка, тройка

Единица с древности означала в нумерологию силу, власть и одиночество. Такой номер телефона прекрасно подойдет бизнесменам, топ-менеджерам и владельцам компаний. Он позволит вам лучше контролировать окружающее вас пространство. С ним вы станете еще более напористым, ваши вербальные способности возрастут. Еще одну особенность приписывают единице –- это умение аргументированно отстаивать свои интересы.

Двойка будет символизировать объединение мужской и женской энергии. По сравнению с единицей это более пассивное число. Но оно прекрасно подходит посредникам и консультантам. Телефон с таким номером хорошо использовать для общения с начальниками, партнерами и родителями – если они занимают в вашей жизни большую роль.

Тройка означает творчество. Подойдет художникам, писателям, журналистам и актерам. Ваша речь будет легкой и искрящейся, зато и секреты удержать на языке будет невозможно.

От четвёрки до семёрки

Семёрка — число талантливых одиночек. Фото © Freepik

Четвёрка означает стабильность. Подойдёт людям дисциплинированным, занимающимся обеспечением безопасности и ручным трудом. Подойдёт вам, если вы связаны с сельским хозяйством, дизайном ландшафта или строительством. Она поможет кратко и точно излагать мысли и исключит вероятность того, что вас неправильно поймут.

Пятёрка всегда находится в резонансе с путешествиями, приключениями, способствует авантюрам и риску. Она подойдёт вам, если вы экстремал, альпинист или брокер, позволит разговаривать легко и непринуждённо, но привлечёт мошенников, рекламщиков и просто любителей поболтать. Вам придётся тщательно сортировать входящие звонки.

Шестёрка подойдёт врачам, психиатрам, психологам и соцработникам. Это число сострадания и помощи. Если у ваших близких телефон с таким главным нумерологическим числом, смело звоните им и просите помощи — вам не откажут.

Семёрка — число талантливых одиночек. Если вы философ, писатель, мыслитель, айтшник, аналитик или просто мизантроп, то это ваше число. Посторонние люди будут звонить на этот номер крайне редко, но если вам понадобится помощь, может случиться, что нужного номера на телефоне не окажется.

Особенные цифры

Девятка — это число, которое заставит вас делиться с другими людьми всем тем, чем вы владеете. Фото © Freepik

Восьмёрка подойдёт активным и успешным бизнесменам, политикам. Но к деньгам и популярности прилагаются некоторые проблемы. Для достижения цели вам придётся трудиться больше других. Халявы не будет: что посеете, то и пожнёте.

И наконец, девятка — число, которое заставит вас делиться с другими людьми всем тем, чем вы владеете. На этот номер будут звонить друзья, и многие из них будут находиться в затруднительном положении. Следует помнить, что девятка — это судьба. Чем больше вы будете отдавать, тем больше получите от жизни.

Шифровка в сочетании цифр

Цифры 1, 6, 8, 68, 78 означают благополучие. Фото © Freepik

Кроме основного нумерологического числа важно сочетание цифр в номере. Считается, что число 989 является оберегом для автомобилистов; два ноля, так же как и стоящие рядом цифры 2, 5 и 8, соединят любящие сердца; 11 и 66 принесут удачу; 3, 2 и 8 обеспечат успех в делах; число 22 поможет организовать новое предприятие. 18, 28, 76 и 82, а также 7, 9 и 8 станут залогом материального достатка. Две пятёрки рядом обеспечат везение. 1, 6, 8, 68, 78 означают благополучие, 8, 88, 888 — богатство. А вот стоящие рядом 6 и 4 или 5 и 6 сулят убыток.

Как привлечь фортуну

Чтобы выйти из тупика или схватить удачу за хвост, иногда нужно просто поменять номер телефона. Однако делать это нужно не в салоне связи, где вас могут поторопить или сбить с толку, а на сайте компании, где выбор намного больше и можно спокойно рассмотреть все варианты.

Авторы Александр Лаврентьев