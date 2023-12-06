Пленный морпех ВСУ рассказал о военкомате-тюрьме в Одессе для мобилизованных 8995 8995 Shutterstock

В Одессе действует особый военкомат, куда отправляют насильно мобилизованных и держат в заключении до отправки на фронт. Об этом рассказал РИА "Новости" пленный из 36-й бригады морской пехоты ВСУ Роман Вертово.

"Задержали меня пограничники, передали эсбэушникам (Служба безопасности Украины. — Прим. Лайфа). Эсбэушники передали военным. Те отвезли меня в Одессу, в Малиновский район, в военкомат. Наверное, уже самый известный на всю область", — поделился он.

По его словам, учреждение очень напоминает тюрьму, где мобилизованных держат взаперти и под охраной. А адвокаты попросту боятся появляться в таком военкомате, так как сотрудники СБУ угрожают и их отправить на фронт, если те попробуют оказать юридическую помощь кому-либо из "заключённых".

Только женщины-адвокаты ничем не рискуют, но их катастрофически не хватает, так как в военкомате могут одновременно находиться до 30 "узников", которых готовят к отправке на передовую. Украинский военнослужащий признался, что добровольно сдался в плен российским солдатам на левобережье Херсонской области в начале декабря текущего года, не желая продолжать воевать за ВСУ.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала украинских женщин мобилизоваться и идти на фронт из-за нехватки мужчин. По её словам, она сама была мобилизована ещё в 2015 году и уже прошла службу.

Авторы Татьяна Миссуми