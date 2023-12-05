В Верховной раде призвали украинских женщин заменить мужчин на передовой
Депутат Рады Марьяна Безуглая призвала украинских женщин идти на фронт
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая активно агитирует украинских женщин мобилизоваться и идти на фронт. Такой призыв появился в её соцсетях в пятницу, 5 декабря, когда отмечается День волонтёра. По словам самой Безуглой, она сама была мобилизована ещё в 2015 году и уже прошла службу.
Чтобы мобилизованные украинские военнослужащие получили возможность усилить свои позиции или хотя бы отдохнуть, пора включаться женскому "резерву", считает парламентарий.
"Лучшее волонтёрство – 2024 — прийти в ВСУ. Это касается и женщин", — цитирует её слова RT.
Ранее Лайф писал, что женская мобилизация станет началом конца правления киевского режима. Эксперты отмечают, что возможный призыв женщин не повлияет на эффективность ВСУ. В октябре Минобороны страны сообщало, что число женщин-военных на Украине за последние два года увеличилось на 40%. Сейчас, по данным ведомства, службу в ВСУ проходят около 43 тысяч женщин.
Getty Images / STR