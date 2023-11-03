Эксперт рассказал, как женская мобилизация на Украине может окончательно добить ВСУ

Женская мобилизация станет началом конца правления киевского режима. Об этом заявил обозреватель телеканала "360" Иван Бер. По его словам, возможный призыв женщин в ряды Вооружённых сил Украины не повлияет на эффективность ВСУ. А провал после такой инициативы подорвёт моральный дух и решимость среди населения.

Эксперт указал, что первые инициативы из Киева по призыву женщин появились уже летом. Это касалось медработниц. В начале СВО даже молодые девушки не боялись вступать в ряды украинской армии, считает обозреватель. Однако со временем люди поняли, что ситуация на фронте не такая беспечная, и стали прятаться и убегать за границу.

"В сентябре в военкоматы Украины призвали явиться всех женщин, работающих в медицинской сфере, с их помощью планировали набрать недостающие армии 300 тысяч человек. Первые ласточки уже есть. Призывница Алёна Рыж попала не в тыл, а в самую мясорубку, в 47-ю бригаду, оснащённую техникой НАТО для контрнаступления. Почти всю бригаду уничтожили за несколько часов", — отметил Бер.

Он считает, что после первой мясорубки призванные в ряды ВСУ женщины могут потерять самообладание. Из-за истерики последуют срыв боевой задачи, оставление боевой позиции, демаскировка всей роты и бессмысленная гибель на фоне глупых эмоциональных действий. Например, похожий случай был с наёмницей из Грузии Кэти Лешкашели, которая опубликовала фотографию с позиции.

"Могу ошибаться, но, по-моему, во времена французской революции в конце XVIII века повстанцы ставили женщин впереди, чтобы по ним не стреляли. Может, и в ВСУ решили применить такую тактику? Работать она, конечно, не будет. Даже если в окопе окажется пенсионерка с ПТРК Javelin, её утилизируют, не особо вглядываясь в черты лица под каской. Потому что раз взял в руки оружие — значит солдат", — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что с 1 октября 2023 года женщины-медики и фармацевты на Украине обязаны стать на воинский учёт. Расширять перечень специальностей для обязательной постановки на воинский учёт пока не планируют, то есть для женщин других профессий постановка на воинский учёт будет добровольной.