День добровольца: Как стать волонтёром в России День волонтёра — праздник всех неравнодушных людей, которые готовы за просто так помогать другим, не ожидая ничего взамен. Когда же отмечается этот день, какова его история, чем именно занимаются волонтёры и как ими стать — подробнее читайте на Life.ru. 4 декабря, 21:01 Ежегодно 5 декабря в России отмечается День добровольца (волонтёра). Фото © zinkevych / freepik

Люди, которые добровольно помогают другим без запроса оплаты или вознаграждения, есть во всём мире. Это энтузиасты, работающие ради идеи, которая была бы полезной для всего общества. Добровольцев сегодня можно встретить везде: они участвуют в уборке территорий, реализации социальных проектов, оказывают помощь пожилым людям и детям в домах престарелых и детских домах, проводят различные конкурсы, экскурсии и многое другое. И у таких людей есть свой праздник — День волонтёра.



Давайте же разберёмся, когда его отмечают у нас в стране, какая у него история, а также узнаем, как же стать тем самым волонтёром.

Какого числа отмечается День волонтёра в России

В России отмечается День добровольца (волонтёра) каждый год 5 декабря, дата у праздника фиксированная, потому её нужно просто запомнить.

История праздника

В 1985 году Ассамблея ООН предложила провести День волонтёра, чтобы признать значимость и вклад в общественную жизнь этих людей. Этот праздник теперь отмечается во многих странах и имеет международный статус.

В 2017 году Россия присоединилась к этому празднованию. Сейчас есть множество организаций, в которых можно заниматься добровольческой деятельностью на полный рабочий день или в свободное время, однократно или регулярно. Главное — желание помогать людям без ожидания вознаграждения.

Какие бывают волонтёры и чем они занимаются

Слово "волонтёр" происходит от латинского слова voluntarius, что означает "добровольный". В России "волонтёр" и "доброволец" считаются синонимами, одним и тем же словом, обозначающим человека, который безвозмездно и по собственной воле занимается какой-либо работой или участвует в общественных делах.

Работа волонтёров единого пункта отбора на военную службу по контракту около станции метро "Печатники". Фото © Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова

Добровольцы могут вкладывать свои навыки и время в различные области, включая социальное, культурное, экологическое, медицинское и спортивное волонтёрство. Их задачи включают в себя как посещение домов престарелых, общение с пожилыми людьми, восстановление старых усадеб, так и запуск археологических раскопок, поиск пропавших людей, наблюдение за птицами и помощь в организации крупных мероприятий.

Как стать волонтёром

Все люди, вне зависимости от профессии и своих взглядов, могут стать волонтёрами. Если ты несовершеннолетний, то для этого нужно получить разрешение от родителей. А дети в возрасте до 14 лет должны выполнять свои волонтёрские обязанности в присутствии официальных представителей.

Волонтёрские организации в России

"Врачи детям" — это школа волонтёров, которая оказывает реальную помощь детям, которые живут на улице, детям из неблагополучных семей, детям с ВИЧ-инфекцией и детям с особенностями в развитии.

Благотворительное общество "Ночлежка" борется за уменьшение количества бездомных и улучшение качества жизни людей, которые остались без крова.

Детские хосписы, к примеру, "Дом с маяком". Число детей, находящихся в хосписах, растёт с каждым годом, поэтому в таких местах всегда требуется помощь.

Российский Красный Крест — старейшая некоммерческая благотворительная организация Красного Креста в России. Учреждена в 1867 году и является участником Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Здесь помогают людям, которые попали в трудную ситуацию. Вы можете стать донором, сделать пожертвование или помочь сиротам. Любая помощь будет считаться нужной и важной.

Новогоднее поздравление для бездомных у Ярославского вокзала от волонтёров фонда "Доктор Лиза". Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

#МЫВМЕСТЕ

"Мы вместе" — это общероссийский проект помощи гражданам во время кризисных ситуаций. Сегодня он объединяет около 120 тысяч неравнодушных людей, готовых ежедневно прийти на помощь. В рамках проекта помощь оказывается:

беженцам, приезжающим с Юго-Востока Украины;

пожилым и маломобильным людям;

медикам, сотрудникам социальных служб и другим людям, нуждающимся в поддержке.

В рамках проекта #МЫВМЕСТЕ организованы сбор и распределение гуманитарной помощи беженцам из ЛНР и ДНР, формируются волонтёрские штабы. Добровольцы оказывают помощь нуждающимся в пунктах временного размещения, помогают в качестве педагогов и аниматоров для детей.

Волонтёрское или добровольческое движение в нашей стране известно в разных проявлениях, но какое из них выбрать? Если перед тобой стоит этот вопрос, то это видео для тебя! Известный организатор волонтёрских проектов Юлия Силенко рассказывает о важных и наиболее востребованных видах волонтёрской деятельности. Видео © YouTube / Вера и дело / Волонтёрство в России: какие бывают волонтёры и чем они занимаются?

Волонтёрство за границей

А если хочется побывать за границей, то всегда можно вступить в иностранную волонтёрскую организацию, а их таких немало, приведём вам несколько примеров.



Волонтёры требуются в Karenni Social Development Center в Таиланде для обучения студентов народности карены английскому языку, экологии и правам человека. Вам придётся работать по фиксированной четырёхчасовой смене каждый день, но вам предоставят проживание и трёхразовое питание.

Организация Amanencer в Боливии помогает брошенным и сиротам. Вы можете заключить договор на полгода и оказывать помощь в различных сферах, включая обучение и уход за детьми, психологическую и медицинскую помощь.

Фонд "Санта-Марта" в Перу ищет желающих работать в учебном центре. Необходимо знание испанского языка и желание обучать бездомных детей. Перелёт до места пребывания нужно оплатить самостоятельно.

Организация World Wide Opportunities on Organic Farms принимает заявки на работу на фермах в разных странах. Вы оставляете заявку на сайте, и хозяин конкретной фермы рассматривает её и приглашает вас на работу. Вы должны оплатить только трансфер туда и обратно, проживание и питание предоставляются организацией.

Как отмечают День волонтёра в России

В нашей стране каждый год празднуется День добровольцев, и в этот день организуются разные праздничные мероприятия, флешмобы и конкурсы, чтобы поддержать и поощрить людей, которые являются творческими, стремятся к развитию и помогают другим. Быть добровольцем — это тяжёлый и часто истощающий труд, но всегда возвращающийся благодарностью и взаимностью.

4 декабря, в преддверии Дня добровольца, на площадке выставки "Россия" на ВДНХ открылся форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. Его организаторы — Росмолодёжь, Ассоциация волонтёрских центров, платформа ДОБРО.РФ. Программу Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в этом году объединяют пять ключевых треков: "#МЫВМЕСТЕ благодарим", "#МЫВМЕСТЕ: Поколение.Добро", "#МЫВМЕСТЕ с наставниками", "#МЫВМЕСТЕ с героями" и "#МЫВМЕСТЕ с миром". Каждое из направлений включает в себя отдельный блок мероприятий и поднимает разнообразные актуальные вопросы современности.

Авторы Андрей Ананьев