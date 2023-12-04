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4 декабря, 14:47

Путин на выставке-форуме "Россия" вручил премию "Волонтёр года"

Путин вручил премию "Волонтёр года" Наталье Аминевой

Президент РФ Владимир Путин на выставке "Россия" на ВДНХ в Москве вручил Наталье Аминевой из Воронежа премию "Волонтёр года". На сцену для получения награды из его рук она вышла вместе с семьёй.

Путин на выставке-форуме "Россия" вручил премию "Волонтёр года". Видео © LIFE

"Вручение приза в номинации "Волонтёр года" — это в известной степени символ заслуженный. Я делаю уже это не первый год, вручаю этот приз лучшему волонтёру года. Сделаю это с большим удовольствием", — сказал Путин и пригласил Аминеву и её семью на сцену.

"Волонтёр года" Наталья Аминева. Фото © VK / Международная премия и форум #МЫВМЕСТЕ

"Волонтёр года" Наталья Аминева. Фото © VK / Международная премия и форум #МЫВМЕСТЕ

Женщина вместе с детьми, супругом и родителями помогают бойцам, участвующим в специальной военной операции (СВО). Она изготавливает маскировочные сети и окопные свечи, а также вяжет носки, посещает пункты временного размещения гражданских лиц и проводит творческие мастер-классы для ребят, привозит им вещи. Кроме того, Аминева с мужем занимаются сбором гумпомощи для одиноких пенсионеров и нуждающихся семей. В 2017 году, когда женщина работала в детском эколого-биологическом центре "Росток", она создала детский волонтёрский отряд "Юннаты из "Ростка", который проводит экологические акции.

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Напомним, на площадке выставки "Россия" Путин заявил, что волонтёрством занимается четверть населения России. Президент РФ старается регулярно встречаться с добровольцами. Так, буквально месяц назад после возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в День народного единства глава государства пообщался с представителями Общероссийского народного фронта (ОНФ), волонтёрами, а также участниками поисковых движений и детьми погибших героев специальной военной операции.

Обложка ©

LIFE

Никита Осипов
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