Президент РФ Владимир Путин на выставке "Россия" на ВДНХ в Москве вручил Наталье Аминевой из Воронежа премию "Волонтёр года". На сцену для получения награды из его рук она вышла вместе с семьёй.

Путин на выставке-форуме "Россия" вручил премию "Волонтёр года". Видео © LIFE

"Вручение приза в номинации "Волонтёр года" — это в известной степени символ заслуженный. Я делаю уже это не первый год, вручаю этот приз лучшему волонтёру года. Сделаю это с большим удовольствием", — сказал Путин и пригласил Аминеву и её семью на сцену.

"Волонтёр года" Наталья Аминева. Фото © VK / Международная премия и форум #МЫВМЕСТЕ

Женщина вместе с детьми, супругом и родителями помогают бойцам, участвующим в специальной военной операции (СВО). Она изготавливает маскировочные сети и окопные свечи, а также вяжет носки, посещает пункты временного размещения гражданских лиц и проводит творческие мастер-классы для ребят, привозит им вещи. Кроме того, Аминева с мужем занимаются сбором гумпомощи для одиноких пенсионеров и нуждающихся семей. В 2017 году, когда женщина работала в детском эколого-биологическом центре "Росток", она создала детский волонтёрский отряд "Юннаты из "Ростка", который проводит экологические акции.