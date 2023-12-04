Путин на выставке-форуме "Россия" вручил премию "Волонтёр года"
Путин вручил премию "Волонтёр года" Наталье Аминевой
Президент РФ Владимир Путин на выставке "Россия" на ВДНХ в Москве вручил Наталье Аминевой из Воронежа премию "Волонтёр года". На сцену для получения награды из его рук она вышла вместе с семьёй.
Путин на выставке-форуме "Россия" вручил премию "Волонтёр года". Видео © LIFE
"Вручение приза в номинации "Волонтёр года" — это в известной степени символ заслуженный. Я делаю уже это не первый год, вручаю этот приз лучшему волонтёру года. Сделаю это с большим удовольствием", — сказал Путин и пригласил Аминеву и её семью на сцену.
"Волонтёр года" Наталья Аминева. Фото © VK / Международная премия и форум #МЫВМЕСТЕ
Женщина вместе с детьми, супругом и родителями помогают бойцам, участвующим в специальной военной операции (СВО). Она изготавливает маскировочные сети и окопные свечи, а также вяжет носки, посещает пункты временного размещения гражданских лиц и проводит творческие мастер-классы для ребят, привозит им вещи. Кроме того, Аминева с мужем занимаются сбором гумпомощи для одиноких пенсионеров и нуждающихся семей. В 2017 году, когда женщина работала в детском эколого-биологическом центре "Росток", она создала детский волонтёрский отряд "Юннаты из "Ростка", который проводит экологические акции.
Напомним, на площадке выставки "Россия" Путин заявил, что волонтёрством занимается четверть населения России. Президент РФ старается регулярно встречаться с добровольцами. Так, буквально месяц назад после возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в День народного единства глава государства пообщался с представителями Общероссийского народного фронта (ОНФ), волонтёрами, а также участниками поисковых движений и детьми погибших героев специальной военной операции.
LIFE