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4 ноября, 10:38

Путин пообщался с детьми погибших героев СВО и волонтёрами на Красной площади

После возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в День народного единства президент РФ Владимир Путин пообщался с представителями Общероссийского народного фронта (ОНФ), волонтёрами, а также участниками поисковых движений и детьми погибших героев специальной военной операции (СВО).

Путин пообщался с детьми погибших героев СВО и волонтёрами и сделал с ними общее фото. Видео © LIFE

На кадрах, которые оказались в распоряжении Лайфа, видно как президент, волонтёры и представители ОНФ делают общее фото, рядом с главой государства стоит ребёнок — сын погибшего героя СВО. После фотографирования Путин что-то спросил у мальчика и поговорил с другими собравшимися.

Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Напомним, что 4 ноября вся страна отмечает День народного единства — один из самых молодых государственных праздников России. Он посвящён важному событию в истории страны — освобождению Москвы от польских захватчиков в 1612 году и призван объединить граждан России независимо от их социального статуса, национальности или исповедуемой религии. Накануне Путин поздравил россиян с праздником и подчеркнул, что в самом его названии заложен глубокий смысл.

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LIFE

Александр Юнашев
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