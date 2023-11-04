Путин пообщался с детьми погибших героев СВО и волонтёрами на Красной площади
После возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в День народного единства президент РФ Владимир Путин пообщался с представителями Общероссийского народного фронта (ОНФ), волонтёрами, а также участниками поисковых движений и детьми погибших героев специальной военной операции (СВО).
Путин пообщался с детьми погибших героев СВО и волонтёрами и сделал с ними общее фото. Видео © LIFE
На кадрах, которые оказались в распоряжении Лайфа, видно как президент, волонтёры и представители ОНФ делают общее фото, рядом с главой государства стоит ребёнок — сын погибшего героя СВО. После фотографирования Путин что-то спросил у мальчика и поговорил с другими собравшимися.
Напомним, что 4 ноября вся страна отмечает День народного единства — один из самых молодых государственных праздников России. Он посвящён важному событию в истории страны — освобождению Москвы от польских захватчиков в 1612 году и призван объединить граждан России независимо от их социального статуса, национальности или исповедуемой религии. Накануне Путин поздравил россиян с праздником и подчеркнул, что в самом его названии заложен глубокий смысл.
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