Семья из Севастополя в рамках конкурса "Это у нас семейное" помогает жителям ДНР и бойцам СВО

Семья Панковых из Севастополя в рамках Всероссийского конкурса "Это у нас семейное" оказывает волонтёрскую помощь жителям Донбасса и участникам спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба конкурса.

"О старте конкурса мы узнали, когда у нас в гостях были бабушка с дедушкой. Мы сразу решили принять участие в таком объединяющем семью проекте, чтобы поделиться историей нашей семьи и показать, как важно бережно хранить и приумножать семейные традиции", — рассказала Юлия Панкова.

Вместе с ней семейную команду представляют супруг Юрий, сын Кирилл, дочка Юлия, а также дедушка Виталий Егорович и бабушки Мария Ивановна и Екатерина Николаевна. В семье Панковых сошлись две династии строителей и плотников. Профессия мамы стала продолжением дела её деда. А у главы семейства профессиональную династию плотников представляют аж четыре поколения. Чтобы сохранить опыт и навыки своих предков, Панковы основали столярную мастерскую, в которой изготавливают изделия из дерева и натуральной кожи. Кроме того, семья является финалистом регионального этапа конкурса "Семья года – 2023" в номинации "Семейная династия".

В рамках конкурса "Это у нас семейное" Панковы сейчас работают над заданием "Добро и благодарность", где одно из направлений называется "Мы — волонтёры". Семья решила собирать посылки, чтобы отправить их жителям ДНР и бойцам СВО.

"Очень здорово, что мы можем сделать доброе дело в рамках конкурса. Дальше мы планируем попробовать свои силы и в других заданиях, будем даже петь, хотя в семье у нас нет музыкантов, но мы будем стараться, ведь сложности сближают!" — отметили Панковы.