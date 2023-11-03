Более 500 тысяч россиян стали участниками конкурса "Это у нас семейное"

Конкурс "Это у нас семейное" пользуется огромной популярностью среди россиян: с начала его запуска участниками стали более 500 человек. Как сообщил первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко, в связи с особым интересом граждан было принято решение продлить приём заявок до 18 декабря.

"Президент России Владимир Владимирович Путин, объявляя 1 сентября на встрече со школьниками о запуске на президентской платформе "Россия — страна возможностей" нового проекта — семейного конкурса, сказал, что это будет самый массовый проект платформы. Он, как всегда, оказался абсолютно прав, потому что на сегодняшний день уже более полумиллиона, а именно 523 тысячи человек подали заявки в семейных командах на конкурс "Это у нас семейное" и примерно семь-восемь тысяч заявок поступает каждый день", — подчеркнул Кириенко.

По словам Кириенко, к членам наблюдательного совета конкурса поступило множество обращений от россиян, которые хотели бы поучаствовать в мероприятии, но не успевали зарегистрироваться. Дело в том, что необходимо собрать команду из трёх поколений, но не всегда члены семьи проживают в одном регионе. Однако совет конкурса пошёл навстречу гражданам и принял решение продлить приём заявок до 18 декабря.

"Всем тем, кто уже зарегистрировался, задания начинают поступать, можно уже в них участвовать и соревноваться, выполнять самые разные интересные задачи, но приём заявок будет продолжаться", — пояснил он.

Для участия в конкурсе заявки подали жители всех российских субъектов — свыше 90 тысяч семейных команд из 89 регионов. Особую активность показывают представители Центрального (27%), Приволжского (22%) и Сибирского (12%) федеральных округов.

Стоит заметить, что в конкурсе поучаствуют и родственники россиян, которые проживают за рубежом. В их числе представители более 75 стран, включая государства Европы, Северной и Центральной Америки, Африки, Ближнего Востока, Азии и СНГ. Больше всего заявок поступило из Казахстана (202), Белоруссии (124), Киргизии (98), Молдавии (97), Таджикистана (92), Украины (48) и Узбекистана (33).

В конкурсе могут принять участие команды из четырёх и более родственников, среди которых есть представители не менее трёх поколений. Им вместе предстоит пройти этапы различных уровней сложности. Но самое главное условие — выполнять задания вместе с семьёй.

Организатор конкурса "Это у нас семейное" — автономная некоммерческая организация "Россия — страна возможностей". Соорганизаторами конкурса выступают Росмолодёжь и "Движение первых". Председателем наблюдательного совета является президент России Владимир Путин. В 2023 году в День знаний глава государства объявил о запуске проекта.